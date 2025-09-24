El Mundial Sub 20 está a la vuelta de la esquina, y no solo la selección chilena piensa en su debut este fin de semana. Las distintas delegaciones están llegando al país para la cita global.

El Centro Deportivo Azul será la sede para algunos de los equipos que disputarán el certamen, al igual que el Monasterio Celeste, como otros puntos de nuestra geografía.

Pero la Copa del Mundo juvenil también será escenario para una nueva generación de futbolistas que vienen a nuestro país y que son hijos de ilustres leyendas del fútbol mundial.

El Mundial Sub 20 tendrá a hijos de grandes leyendas del fútbol

La cita juvenil en nuestro país tendrá, por ejemplo, la visita de Elyaz Zindane, hijo de Zinedine Zidane, de 19 años, cuarto retoño de la leyenda francesa que juega en el Betis B y representará a su país.

Mide 1,94, juega como defensa, y según la descripción en la página web del cuadro de Manuel Pellegrini “domina el juego aéreo, con los pies es top, en media distancia es rápido”.

Elyaz Zidane juega en el Betis de Pellegrini y es convocado al Mundial de Chile. Foto: Betis.

Otro nombre que dejó una huella indeleble en el fútbol mundial es la del ucraniano Andriy Shevchenko. Su hijo Kristian, de 18 años, y que milita en el Watford vendrá al Mundial Sub 20 representando a Ucrania.

El joven puede optar a tres selecciones (Ucrania, Inglaterra y Estados Unidos) por su lugar de nacimiento o por uno de sus padres. El también delantero tiene una cláusula de recisión de 100 millones de euros y recién se graduó del colegio.

El retoño de una de las máximas leyendas de Ucrania. Foto: Kristian Shevchenko/Instagram.

Sudamérica y Oceanía también sacan cara

Por parte de Colombia llega Emilio Aristizábal, hijo de Víctor Hugo Aristizábal, máximo goleador de la historia de Atlético Nacional con 206 tantos y campeón de la Copa América 2001, además de jugar dos mundiales.

Su retoño, también delantero, tuvo que dar la vuelta larga para jugar la Copa del Mundo. A los 15 años llegó al mencionado club, debutó en 2023, no fue convocado al Sudamericano y salió a préstamo al Fortaleza de la Primera División colombiana.

Mientras que por Paraguay aparece Lucas Guiñazú, hijo del argentino Pablo Guiñazú, que nació mientras defendía a Libertad de Asunción. Formado en Talleres de Córdoba, dio el salto a Libertad en 2024, para pasar a Atlético Tembetary a préstamo.

Finalmente, Australia también mandará a Chile a una leyenda del fútbol de su país. Se trata de Paul Michael Junior Okon-Engstler, hijo del excompañero de Marcelo Salas en la Lazio durante 1998 y 1999, Paul Okon.