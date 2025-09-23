Este fin de semana comienza toda la emoción del Mundial Sub 20 en Chile, donde los equipos profesionales del país también tendrán un rol protagónico con las selecciones que visiten el país.

En ese sentido, Universidad de Chile abrirá el Centro Deportivo Azul como un centro de entrenamiento, donde fueron varias las selecciones las que se anotaron para utilizar el lugar en la comuna de La Cisterna.

Según informa el sitio Bolavip Chile serán seis las selecciones internacionales que decidieron ocupar como su búnker el lugar de entrenamiento de la U, que desde este miércoles ya tendrá visitas.

“Las selecciones de Brasil, España, México, Egipto, Nueva Zelanda y Cuba“, serán los equipos que tendrán el honor de compartir en el campo de entrenamiento de la U.

El CDA contará con seguridad para el arribo de las selecciones del Mundial Sub 20. Foto: Nicolas Maldonado/Photosport

¿Qué selecciones estarán en el CDA de U de Chile?

Los ojos del mundo estarán puestos desde este fin de semana en Chile, donde se comenzará a jugar el anhelado Mundial Sub 20, con selecciones de todos los continentes.

Universidad de Chile dispuso del Centro Deportivo Azul como lugar de entrenamiento, donde ya hay una selección que será la primera en arribar al lugar.

“Los africanos y los oceánicos tienen reservado el complejo azul para este miércoles 24 de septiembre, marcando el inicio de la actividad oficial en el recinto”, explican.

En ese sentido, FIFA también entregará nuevas herramientas a los clubes que dispongan de sus lugares de entrenamientos a las selecciones, donde Universidad de Chile no se quedó fuera.

