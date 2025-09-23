Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial Sub 20

Las 6 selecciones del Mundial Sub 20 que se quedan con el búnker de U de Chile

Selecciones de todos los continentes tendrán como base el Centro Deportivo Azul, donde entrena Universidad de Chile.

Por Cristián Fajardo C.

EL CDA de U de Chile abre las puertas al Mundial Sub 20.
© U de ChileEL CDA de U de Chile abre las puertas al Mundial Sub 20.

Este fin de semana comienza toda la emoción del Mundial Sub 20 en Chile, donde los equipos profesionales del país también tendrán un rol protagónico con las selecciones que visiten el país.

En ese sentido, Universidad de Chile abrirá el Centro Deportivo Azul como un centro de entrenamiento, donde fueron varias las selecciones las que se anotaron para utilizar el lugar en la comuna de La Cisterna.

Según informa el sitio Bolavip Chile serán seis las selecciones internacionales que decidieron ocupar como su búnker el lugar de entrenamiento de la U, que desde este miércoles ya tendrá visitas.

Las selecciones de Brasil, España, México, Egipto, Nueva Zelanda y Cuba“, serán los equipos que tendrán el honor de compartir en el campo de entrenamiento de la U.

El CDA contará con seguridad para el arribo de las selecciones del Mundial Sub 20. Foto: Nicolas Maldonado/Photosport

El CDA contará con seguridad para el arribo de las selecciones del Mundial Sub 20. Foto: Nicolas Maldonado/Photosport

¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

ver también

¿Va por CHV? El canal que transmite Chile vs. Nueva Zelanda por el Mundial Sub 20

¿Qué selecciones estarán en el CDA de U de Chile?

Los ojos del mundo estarán puestos desde este fin de semana en Chile, donde se comenzará a jugar el anhelado Mundial Sub 20, con selecciones de todos los continentes.

Publicidad

Universidad de Chile dispuso del Centro Deportivo Azul como lugar de entrenamiento, donde ya hay una selección que será la primera en arribar al lugar.

“Los africanos y los oceánicos tienen reservado el complejo azul para este miércoles 24 de septiembre, marcando el inicio de la actividad oficial en el recinto”, explican.

En ese sentido, FIFA también entregará nuevas herramientas a los clubes que dispongan de sus lugares de entrenamientos a las selecciones, donde Universidad de Chile no se quedó fuera.

Publicidad
Lee también
Ídolo peruano vuelto loco con la U: "Me ha gustado mucho"
U de Chile

Ídolo peruano vuelto loco con la U: "Me ha gustado mucho"

Alianza Lima viajó a Chile en medio de un escándalo: "Será jodido"
U de Chile

Alianza Lima viajó a Chile en medio de un escándalo: "Será jodido"

Suazo es figura y Alexis no puede evitar derrota del Sevilla
Alexis Sánchez

Suazo es figura y Alexis no puede evitar derrota del Sevilla

Talquinos son campeones y jugarán Mundial en Estados Unidos
Chile

Talquinos son campeones y jugarán Mundial en Estados Unidos

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo