Esta semana comienza el Mundial Sub 20 en Chile. El torneo de la FIFA contará con 24 selecciones divididas en seis grupos de cuatro equipos, que se enfrentarán en tres fechas distintas en cuatro sedes a nivel nacional: el Estadio Nacional de Santiago, el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, el Estadio El Teniente de Rancagua y el Estadio Fiscal de Talca.

La Roja, dirigida por Nicolás Córdova, integrará el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Egipto y Japón, disputando todos sus partidos en el Estadio Nacional de Santiago.

¿Y qué ocurre con los demás equipos? Grandes duelos y figuras destacadas se medirán en los otros tres recintos nacionales. Descubre todos los detalles de la programación a continuación, solo en RedGol.

Programación del Mundial Sub 20 de Chile:

Fecha 1

Sábado 27 de septiembre

Japón vs. Egipto: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Corea del Sur vs. Ucrania: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Chile vs. Nueva Zelanda: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Paraguay vs. Panamá: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Domingo 28 de septiembre

Italia vs. Australia: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Marruecos vs. España: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Brasil vs. México: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Cuba vs. Argentina: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Lunes 29 de septiembre

Francia vs. Sudáfrica: 17:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Noruega vs. Nigeria: 17:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Colombia vs. Arabia Saudita: 20:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Estados Unidos vs. Nueva Caledonia: 20:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Fecha 2

Martes 30 de septiembre

Egipto vs. Nueva Zelanda: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Panamá vs. Ucrania: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Chile vs. Japón: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Corea del Sur vs. Paraguay: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Miércoles 1 de octubre

España vs. México: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Italia vs. Cuba: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Brasil vs. Marruecos: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Argentina vs. Australia: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Jueves 2 de octubre

Estados Unidos vs. Francia: 17:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Colombia vs. Noruega: 17:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Sudáfrica vs. Nueva Caledonia: 20:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Nigeria vs. Arabia Saudita: 20:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Fecha 3

Viernes 3 de octubre

Ucrania vs. Paraguay: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo B

Panamá vs. Corea del Sur: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo B

Egipto vs. Chile: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo A

Sábado 4 de octubre

México vs. Marruecos: 17:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo C

España vs. Brasil: 17:00 horas, Estadio Nacional – Grupo C

Argentina vs. Italia: 20:00 horas, Estadio Elías Figueroa, Valparaíso – Grupo D

Australia vs. Cuba: 20:00 horas, Estadio Nacional – Grupo D

Domingo 5 de octubre

Sudáfrica vs. Estados Unidos: 17:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo E

Nueva Caledonia vs. Francia: 17:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo E

Arabia Saudita vs. Noruega: 20:00 horas, Estadio El Teniente, Rancagua – Grupo F

Nigeria vs. Colombia: 20:00 horas, Estadio Fiscal de Talca – Grupo F

Grupos del Mundial Sub 20