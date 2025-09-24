La cuenta regresiva para el Mundial Sub 20 de Chile comenzó para todas las selecciones participantes. Uno de los casos emblemáticos es el de Australia, que es uno de los combinados que más tiempo lleva en nuestro país.

Los oceánicos estuvieron concentrados 7 días en la denominada Casa del Futbolista, en el complejo del Sifup. El objetivo de tan larga estadía, era acostumbrar a sus jugadores al cambio de horario.

Los australianos junto con los entrenamientos disputaron dos partidos amistosos. El primero contra Ucrania, con triunfo por 3-2, y el segundo ante Nigeria, con los cuales cayeron 3-1.

La inesperada visita a Australia

En el partido ante los africanos, recibieron la visita del embajador de Australia, Andrew Martin. “Fue una jornada muy especial, de despedida. Vino el embajador, el cual quedó encantado con nuestro complejo deportivo y nos agradeció todo lo que hicimos por su selección”, señaló Luis Marín, tesorero del Sifup.

El embajador de Australia junto a Luis Marín

“Australia realizó una gran preparación, es un equipo muy técnico, que busca una salida limpia. Ellos se fueron felices con nuestras instalaciones y esperamos que les vaya muy bien en el Mundial”, cerró Marín.

Los Young Socceroos están ubicados en el Grupo D de la Copa del Mundo y se enfrentarán a Italia, Argentina y Cuba. Su debut será el domingo contra los europeos, en el Elías Figueroa.

Luego jugarán contra Argentina, también en Valparaíso, y cerrarán su participación contra los centroamericanos en el Estadio Nacional.