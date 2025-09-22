Ya se respira laCopa del Mundo Sub 20 en Chile. Así lo probaron Australia y Ucrania, quienes se enfrentaron en un entretenido duelo amistoso en la Casa del Futbolista del Sifup.

Ambos seleccionados estarán presentes en la cita planetaria que se jugará en el país a partir del sábado 27 de septiembre. Por esta razón, el encuentro era clave para medir fuerzasy ver en qué nivel están antes de comenzar su participación en el torneo juvenil.

Victoria de Australia en el Sifup

Australia se impuso en el amistoso ante Ucrania por 3-2, con lo cual llegarán con todas las luces prendidas de cara a su estreno en el Mundial Sub 20. Este partido además de servirle a las selecciones como preparación, marcó un hito para el Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile.

Resulta que el partido entre los oceánicos y europeos es el primer encuentro de carácter internacional que se disputa en la Casa del Futbolista del Sifup. Este recinto es el lugar que eligió Australia para concentrar en Chile, algo que llena de orgullo al gremio de futbolistas.

“Ha sido una concentración de estándares de selecciones internacionales. Le entregamos al equipo, lo mismo que exige FIFA para un mundial adulto”, indicó Luis Marín, tesorero del Sifup.

El recinto ubicado en Pirque cuenta con 10 hectáreas y en el complejo se hospedan cerca de 55 personas que integran la delegación australiana. “Nuestras canchas fueron catalogadas por la FIFA como las mejores de entrenamientos, con un alto puntaje en su evaluación, por lo que ambas selecciones quedaron encantados por su calidad“, complementó Marín.

Ucrania integra el Grupo B con Corea del Sur, Paraguay y Panamá. Debutarán el sábado 27 de septiembre ante los asiáticos. Australia por su parte está en el Grupo D con Italia, Cuba y Argentina, siendo su estreno contra los europeos el domingo 28.