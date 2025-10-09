La Selección Chilena terminó su participación en el Mundial Sub 20 de la peor manera. Tras ser goleados por México, vinieron los dichos del técnico Nicolás Córdova y el silenzio stampa de Pablo Milad, presidente de la ANFP, quien no quiso dar explicaciones.

Hasta ahora. Pasaron 48 horas desde la derrota en Valparaíso y luego de escabullirse de la prensa tanto en la Ciudad Puerto como en Talca, el dirigente curicano rompió el silencio en una entrevista con The Clinic, donde respondió si lo que ocurrió se puede catalogar de “fracaso“.

Milad responde si Chile fracasó en Mundial Sub 20

Fue en el podcast El Gerente, donde el timonel del fútbol nacional reconoció que “siempre uno espera más cuando es local y cuando ha tenido una preparación de dos años. Siendo locales, con el grupo que nos tocó -sabíamos que Japón era complicado de los tres-, teníamos muchas más expectativas“.

“Lamentablemente no se dieron las cosas, fuimos muy poco certeros de cara al arco y eso nos pasó la cuenta al final. Si las ocasiones que se crearon, que fueron bastantes, hubiéramos concretado solamente el 25%, estaríamos en la siguiente fase sin ningún problema”, agregó Pablo Milad.

Al preguntarle si Chile fracasó en el Mundial Sub 20, respondió que “si nos fijamos en los anfitriones de los mundiales, en siete de ellos han quedado eliminados en la primera ronda. Hace dos años le pasó a Argentina lo mismo que a nosotros. No es justificación, pero es para comparar que no es un hecho aislado en Chile que sucediera esto”.

Así fue el desempeño de La Roja en la Copa del Mundo

Nicolás Córdova culmina su participación con Chile en el Mundial Sub 20 con un rendimiento de apenas el 25 por ciento, en base a una victoria (2-1 a Nueva Zelanda) y tres derrotas (0-2 a Japón, 1-2 a Egipto y 1-4 a México), con cuatro goles a favor y nueve en contra.

¿Hasta cuándo es presidente de la ANFP?

Tras ser reelecto en el 2022 como presidente del fútbol chileno, Pablo Milad seguirá en su cargo hasta noviembre del 2026, cuando el Consejo de Presidentes deba elegir a su sucesor.