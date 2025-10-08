Lejos de ser la fiesta futbolística que tanto soñó. Así está siendo el Mundial Sub 20 Chile 2025 para Pablo Milad. Entre las acusaciones por maltrato a una guardia de seguridad y la eliminación de la Selección del torneo, echaron por tierra “su legado”.

El máximo responsable del catastrófico presente del fútbol nacional se hizo presente en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso para respaldar el trabajo de su empleado, Nicolás Córdova, quien le devolvió su confianza con un triunfo, tres derrotas y “métricas” por el suelo.

Al final del encuentro, la prensa y los hinchas esperaban conocer la reacción de Pablo Milad tras la eliminación del Mundial Sub 20. El tema es que el dirigente curicano no quiso dar la cara y prefirió salir arrancando y escondido del recinto porteño.

ver también Juan Cristóbal Guarello apocalíptico: “Es el peor momento del fútbol chileno”

La reacción de Pablo Milad tras eliminación del Mundial Sub 20

Según describió el diario El Mercurio, el timonel de la ANFP se retiró del estadio por una salida alternativa, rodeado por guardias de seguridad que le llevaron hasta un automóvil con vidrios polarizados. Pero eso no fue lo único.

Muy lejos de lamentar la derrota de Chile en el Mundial Sub 20, de acuerdo a Radio ADN, Pablo Milad se dirigió hasta un restaurant de alta gama en Viña del Mar, para tener una comida con Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol.

Habrá que esperar hasta el final de la cita planetaria para tener la palabra del dirigente y saber su impresión respecto del fracaso de Nico Córdova, del “legado” que juró iba a dejar en el fútbol chileno y los pasos a seguir de su cuestionable gestión.

Publicidad

Publicidad

Pablo Milad no quiso dar la cara tras eliminación de Chile del Mundial Sub 20 (Photosport)

El “legado” del curicano en la ANFP

Pablo Milad es presidente del fútbol chileno desde el 30 de julio del 2020. Durante su mandato ocurrieron los siguientes acontecimientos.

Selección Chilena Masculina fuera del Mundial Qatar 2022 y 2026

Selección Chilena Masculina eliminada de Copa América Brasil 2021 y Estados Unidos 2024

Selección Chilena Femenina fuera del Mundial Australia 2023

Selección Chilena Femenina en Copa América: 5° en Colombia 2022 y 6° en Ecuador 2025

Selección Chilena Masculina Sub 20 fuera de Mundial Argentina 2023

Selección Chilena Masculina Sub 20 eliminada del Mundial Sub 20 Chile 2025

Selección Chilena Masculina Sub 17 fuera del Mundial Indonesia 2023

Selección Chilena Femenina Sub 20 fuera del Mundial Costa Rica 2022 y Colombia 2024

Selección Chilena Femenina Sub 17 fuera del Mundial República Dominicana 2024 y Marruecos 2025

Publicidad

Publicidad

Lo único positivo que se logró a nivel de selecciones para la era Milad fueron las clasificaciones para el Mundial Femenino Sub 17 India 2022 y el Mundial Masculino Sub 17 Qatar 2025.