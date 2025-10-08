La selección chilena consumó su papelón en el Mundial Sub 20 que se desarrolla en el país, donde fue eliminada de manera categórica por México en los octavos de final.

El equipo de Nicolás Córdova estuvo carente de métricas y cayó ante los aztecas por 4-1, por lo que sumó su tercera derrota en línea en el torneo en cuatro partidos disputados. Pésimo.

La derrota hizo que el periodista Juan Cristóbal Guarello hiciera un análisis más profundo, porque bajo su punto de vista el fútbol chileno atraviesa la crisis más grande de su historia.

El duro análisis de Guarello por el momento del fútbol chileno

El comentarista fue consultado por un seguidor de La Hora de King Kong sobre si este era el peor momento del balompié nacional, ante lo cual el siempre enojado periodista reaccionó con todo.

“Este es el peor momento del fútbol chileno”, dijo de entrada Guarello, para luego extenderse.

“Ha habido épocas muy malas en el fútbol chileno, está la del 74 con el fútbol chileno en la quiebra. El 83 y 84 de nuevo en la quiebra por culpa de Rolando Molina, cuando empezaron a prestarle plata a los clubes para comprar jugadores sin respaldo. El año 90 con el Caso Cóndor Rojas, pero ahí había plata. El año 2001 con una crisis económica gigantesca, donde Reinaldo Sánchez hizo otro ajuste económico brutal. Hubo crisis con la salida de (Sergio) Jadue, de Harold (Mayne-Nicholls), hubo crisis”, puntualizó.

Luego, habló de la situación actual por la que pasa el fútbol chileno, que es liderado por Pablo Milad.

“Esta es la tormenta perfecta. Tenemos una crisis de público, la gente no va al estadio… Tienes una crisis económica gigantesca, tan grave es la crisis económica del fútbol chileno que hoy el fútbol le tiene que pagar a la televisión, miren el nivel de inoperancia de los dirigentes… Los equipos están todos en la quiebra, la selección chilena está devaluada. Pero lo más grave es que hoy no hay jugadores, cerró Guarello en su crudo análisis.