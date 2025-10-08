Johnny Herrera saca su furia y le dice de todo a Nicolás Córdova tras fracaso: “Una cosa es…”

El principal apuntado tras el papelón de la selección chilena en el Mundial Sub 20 es el entrenador Nicolás Córdova, quien es la cara del fracaso del equipo nacional luego del 4-1 en contra ante México en octavos de final.

La Roja jugó cuatro partidos y perdió tres, por ende el estratega se llena de malos comentarios por su trabajo, cercano a las buenas métricas y también a los pésimos resultados.

Uno de los más duros con el DT fue Johnny Herrera, quien en TNT Sports no tuvo problemas en hablar mal del trabajo del estratega en la selección chilena.

“Nos enfrentamos a equipos que nos pasaron por arriba de principio a fin, lo que pasó con Japón, lo que fue hoy día con México, con el único equipo que fuimos rival fue con Nueva Zelanda, un equipo que es de Oceanía, que compite con gente que son amateur”, dijo de entrada el ex arquero.

Las duras críticas de Johnny Herrera a Nicolás Córdova

El otrora portero de Universidad de Chile siguió con su análisis y su foco fue siempre el entrenador.

“No tuviste el roce adecuado para afrontar un Mundial, en tanto tampoco tienes donde apuntar en ese punto, las críticas se las tiene que llevar el cuerpo técnico de la selección, desde un principio cuando le pasaron la adulta, el que mucho abarca, poco aprieta“, agregó.

Nicolás Córdova se llena de críticas. Foto: Andres Pina/Photosport

“Más allá de todas las preparaciones y todo el proceso para ser técnico, uno en el transcurso de su carreras tiene muchos técnicos que están preparados, muy preparados, pero una cosa es el librito y hablar y lo otro es muy distinto es llevarlo a la cancha, Chile no tuvo forma y no tuvo juego colectivo, no sé a lo que jugó Chile, eso no es culpa de los jugadores, es del cuerpo técnico“, cerró Johnny Herrera.