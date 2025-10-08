Un estrepitoso fracaso. Así terminó la participación de la Selección Chilena en el Mundial Sub 20, donde sólo obtuvo un triunfo ante Nueva Zelanda, avanzó a octavos de final gracias a las “métricas” del fair play y se terminó el camino con una goleada a manos de México.

En el ambiente se apunta directamente a tres factores para explicar lo que ocurrió en la cita planetaria. El primero, la forma de los futbolistas. Segundo, la táctica del técnico Nicolás Córdova y sus polémicas con la prensa. Y finalmente, al “padre de la criatura”, el presidente de la ANFP, Pablo Milad.

Sin embargo, a la hora de apuntar al responsable del fracaso chileno en el Mundial Sub 20, el ex timonel del fútbol chileno, Reinaldo Sánchez, aprovechó los micrófonos de RedGol para entregar su veredicto al respecto. Aunque repartió por doquier.

Reinaldo Sánchez y el culpable del fracaso en Mundial Sub 20

“Los jugadores fueron mal seleccionados, así de simple. Entonces, aquí hay un solo culpable y ese es quien eligió a estos futbolistas, porque al final no le respondieron. Es cosa de ver a los centrales, que eran malísimos“, fue lo primero que expresó el máximo directivo de Santiago Wanderers.

Pero no sólo es Córdova. A juicio de Sánchez, Milad tiene responsabilidad en el fracaso chileno del Mundial Sub 20 “por ser quien eligió al técnico“, aunque la hora de preguntarle si debe ratificar al estratega, lanzó lo que muchos piensan sobre el presidente de la ANFP.

“El tema es que (dicen) Milad no es el que manda, sino que un tal (Jorge) Yunge. Entonces, está todo complicado y todo mal”, agregó el otrora mandamás de nuestro balompié, quien le entregó un consejo al dirigente curicano para sus próximos pasos.

“Tradicionalmente, cuando los procesos no funcionaban, los presidentes se retiraban. Eso pasó siempre, conmigo, con (Ricardo) Abumohor, con todos”, finalizó Reinaldo Sánchez.

Así fue el desempeño de La Roja en la Copa del Mundo

Nicolás Córdova culmina su participación con Chile en el Mundial Sub 20 con un rendimiento de apenas el 25 por ciento, en base a una victoria (2-1 a Nueva Zelanda) y tres derrotas (0-2 a Japón, 1-2 a Egipto y 1-4 a México), con cuatro goles a favor y nueve en contra.

