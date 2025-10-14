Colo Colo cerró el fichaje de Claudio Aquino casi inmediatamente después de que el enganche fuera campeón de Argentina con Vélez Sarsfield, que se consagró en el vecino país bajo la tutela de Gustavo Quinteros. El Cacique puso sobre la mesa una oferta irrechazable.

Logró reforzar el plantel con Aquino bajo un sueldo estratosférico, propio del fútbol europeo. Pero esas altísimas expectativas cifradas en el “10” han estado lejos de cumplirse. Suma cinco goles y cuatro asistencias en 35 partidos disputados durante el terrible año del centenario albo.

En ese contexto, tal parece que la plana mayor de Blanco y Negro tiene en mente una idea. Y es con una de las obsesiones colocolinas del último tiempo. Un seleccionado chileno que, por esas cosas del destino y el fútbol, llegó al mismo club que vio brillar a Aquino.

Claudio Aquino dejó un gran recuerdo en la hinchada de Vélez, peeero… (Andres Pina/Photosport).

Las referencias son para Diego Valdés, quien dejó el América de México para jugar en el Fortín. “Colo Colo lo está buscando. Tiene relación con el actual técnico”, contaron en el programa Pasión Fortinera, donde dejaron la opción de un trueque en la mesa.

Diego Valdés tiene una gran relación con el Tano Ortiz, actual DT del Cacique. (Agustin Cuevas/Getty Images).

“Como bien sabemos, Colo Colo está bastante perdido. Lo hemos visto con Aquino. Y no ha encontrado buenos resultados. Entonces puso el ojo en un jugador que podría tener mucha más regularidad y protagonismo. También que aporte experiencia. Es un contrato caro para Vélez”, agregaron en el citado medio sobre el enganche formado en Audax Italiano.

En Argentina sugieren que Colo Colo busca un trueque de Claudio Aquino por Diego Valdés

En Pasión Fortinera piensan que Colo Colo intentará que Claudio Aquino regrese a Argentina para poder quedarse con Diego Valdés. “Podría ser la moneda de cambio para acelerar el acuerdo”, ratificó el citado medio, donde también ahondaron en un posible regreso del talentoso volante ofensivo.

“Para mí, el técnico no quiere a Aquino y algunos referentes del plantel tampoco. Si no, habrían acelerado antes para ir a buscarlo”, dijo uno de los panelistas del programa. Es decir, Guillermo Barros Schelotto no tiene ningún interés en contar con el ex jugador de Cerro Porteño.

También más de algún ex compañero. Mientras tanto, el chileno dejó buenas sensaciones en la poquísima acción que tuvo en Vélez, donde jugó 82 minutos. “En lo poco que jugó demostró que es un jugador interesante. No lo dejaría salir. Me niego a dejar ir a un futbolista que disfrutaste tan poco”, lanzaron en Pasión Fortinera. El tiempo dirá en qué termina esto…