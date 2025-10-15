Colo Colo Femenino se debe levantar rápido del duro golpe de haber quedado eliminado en estas semifinales de Copa Libertadores 2025. Las albas ahora jugarán por el tercer puesto tras caer ante Deportivo Cali, una buena revancha para intentar de meterse en el podio del certamen.

Por la otra semifinal se vieron las caras el campeón defensor de la Libertadores, Corinthians, ante las también brasileñas de Ferroviária. Al igual que en el duelo entre albas y colombianas, fueron necesarios los penales para definir a la segunda finalista del torneo.

Luego del 1-1 en el marcador gracias a los goles de Mariz para las de Sao Paulo y la igualdad de Andressa Pereira, fue el Corinthians el elenco que logro hacerse fuerte desde los doces pasos para decir presente en la gran final del torneo.

Colo Colo Femenino tiene rival para el tercer lugar

Así las cosas, las dirigidas por Tatiele Silveira se verán las caras ante el Ferroviária por un lugar en el podio de esta Copa Libertadores 2025. Si el Cacique se queda con el triunfo, será la quinta vez que logra meterse entre los tres primeros del torneo organizado por la Conmebol.

Las albas buscarán su revancha tras caer en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina 2025. | Foto: Colo Colo Femenino.

El partido se jugará este sábado 18 de noviembre a partir de las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola. Será el plato de entrada antes de la gran final que se disputará en el mismo recinto a partir de las 20:00 horas entre Corinthians y Deportivo Cali.

Cabe destacar que las albas lucharán por un millonario premio en este partido. En caso de terminar terceras, se asegurarán un premio que asciende a los $250 mil dólares, una cifra para nada despreciable para la rama femenina del Popular.