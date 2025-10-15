Jugadora de Colo Colo femenino responde a burlas por no llegar a final de Copa Libertadores: “No apoyan a su equipo…”

Colo Colo femenino estuvo a punto de tocar la gloria. El equipo dirigido por Tatiele Silveira llegó hasta la semifinal de Copa Libertadores y en los penales quedó eliminado del partido de definición.

En esta ocasión la suerte no estuvo del lado de las albas, y el penal fallado por Mary Valencia le terminó pasando la cuenta. Es que desde los doce pasos Deportivo Cali se hizo fuerte y se quedó con la serie por 4-3. Por lo que este sábado disputará la final del torneo más importante del continente.

ver también Tatiele Silveira explica su polémico cambio en eliminación de Colo Colo Femenino de la Copa Libertadores

“Es una durísima derrota. Sabemos que es una competencia importante. Lamentablemente no logramos el objetivo que queríamos. Pero estoy orgullosa de mi equipo. Hay que analizar lo que pasó y buscaremos ahora el tercer puesto”, recalcó la entrenadora brasileña que ilusionó a los hinchas albos con una conquista internacional.

Ahora las albas deberán disputar el partido por el tercer puesto que está programado para este sábado 18 de octubre. Por lo que Colo Colo tendrá la chance de cerrar a lo grande una campaña que ya se ha hecho histórica.

Colo Colo femenino responde a críticas en redes

Sin embargo, en redes sociales se vivió un ambiente muy distante al registrado en el Estadio Florencio Sola donde los hinchas de Colo Colo respaldaron al equipo femenino por su cometido en Argentina. Es que varios hinchas de equipos rivales al Cacique se burlaron de principio a fin tras la derrota en semifinales de Copa Libertadores. Incluso algunos llegaron hasta los Instagram personales de las jugadores albas.

Lo que colmó la paciencia especialmente de Michelle Olivares. La lateral alba, que tuvo pasado en Universidad de Chile, recibió cientos de comentarios criticando su cometido. Además de varias mofas por no poder “salvar” el centenario de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

Situación que provocó la furiosa respuesta de la seleccionada nacimiento, en especial a esos mal llamados ‘hinchas’. “No apoyan a su equipo femenino pero los teníamos viendo nuestros partidos”, lanzó de entrada.

El comentario que se viralizó en redes sociales

“Que vergüenza ser hincha de un club que se avergüenza de su rama femenina”, complementó. Pero luego ya apuntó directamente a los azules que la atacaron por su pasado por el Romántico Viajero.

Publicidad

Publicidad

“Cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender la femenina sacó la cara por el club. Mala memoria para los llamados diferentes”, remató.