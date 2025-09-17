Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Exige más de 275 mil dólares: Cuestionado refuerzo de Colo Colo deja la grande por grave denuncia

Claudio Aquino reclamó contra Cerro Porteño por una importante deuda tras su abrupta salida en 2023.

Por Felipe Pavez Farías

Aquino exige el pago a Cerro Porteño por su salida en 2023
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAquino exige el pago a Cerro Porteño por su salida en 2023

Claudio Aquino se ha transformado en uno de los refuerzos más cuestionados de Colo Colo. El “10” llegó como el mejor jugador de la última temporada en Argentina, inclusive como campeón con Gustavo Quinteros

Sin embargo, en el Cacique no ha podido repetir la gran campaña que realizó en el Fortín. A tal punto que ni con Jorge Almirón ni Hugo González pudo afianzarse en el equipo titular. Por lo que ahora con Fernando Ortiz busca su revancha para consagrarse en Chile.

Aquino y más: ídolo de Colo Colo nombra las grandes decepciones de la temporada 2025

ver también

Aquino y más: ídolo de Colo Colo nombra las grandes decepciones de la temporada 2025

Pero mientras sigue con dicho objetivo en pie, Aquino mantiene una lucha en secreto contra un importante club del continue. Lo que tiene directa relación con una millonaria deuda con Cerro Porteño. 

El medio Monumental AM 1080 de Paragay indicó que Claudio Aquino reclamó por la deuda de 275 mil dólares, y que podría crecer por los interés, tras su abrupta salida en 2023. Ante esto, la FIFA tomó cartas en el asunto y realizó una potente sanción. 

La deuda se originó en 2023 y se suma por el no pago de su traspaso a Vélez. La FIFA prohibió que Cerro pueda fichar jugadores en tres períodos de pases de mercados. Pero Cerro va a pagar y el tema será solucionado”, anunciaron. Por lo que el volante recibirá dicho monto en los próximos días.

Hijo de Bonvallet se aburre de varios en Colo Colo: burlas para Aquino y Amor

ver también

Hijo de Bonvallet se aburre de varios en Colo Colo: burlas para Aquino y Amor

¿Cuánto gana Claudio Aquino en Colo Colo?

Claudio Aquino fue fichado este 2025 por Colo Colo y llegó con un sueldo top en el Cacique y en todo el fútbol chileno. En su anterior club, Vélez donde salió campeón, recibía un monto cercano a los 26 millones de pesos por mes. 

Publicidad

Ahora en el Popular se indica que el monto se elevó y la cifra asciende a los 83 molones de pesos cada 30 días. Por lo que solo es superado por Arturo Vidal que suma 114 millones. 

Tweet placeholder
Lee también
Aquino y más: ídolo de Colo Colo nombra las decepciones de 2025
Colo Colo

Aquino y más: ídolo de Colo Colo nombra las decepciones de 2025

Hijo de Bonvallet se aburre de varios en Colo Colo: burlas para Aquino
Colo Colo

Hijo de Bonvallet se aburre de varios en Colo Colo: burlas para Aquino

El único jugador de Colo Colo que agarra camiseta de titular con Ortiz
Colo Colo

El único jugador de Colo Colo que agarra camiseta de titular con Ortiz

¡Sorpresivo! El XI ideal de la Supercopa con dos jugadores de Colo Colo
Colo Colo

¡Sorpresivo! El XI ideal de la Supercopa con dos jugadores de Colo Colo

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo