Claudio Aquino se ha transformado en uno de los refuerzos más cuestionados de Colo Colo. El “10” llegó como el mejor jugador de la última temporada en Argentina, inclusive como campeón con Gustavo Quinteros.

Sin embargo, en el Cacique no ha podido repetir la gran campaña que realizó en el Fortín. A tal punto que ni con Jorge Almirón ni Hugo González pudo afianzarse en el equipo titular. Por lo que ahora con Fernando Ortiz busca su revancha para consagrarse en Chile.

ver también Aquino y más: ídolo de Colo Colo nombra las grandes decepciones de la temporada 2025

Pero mientras sigue con dicho objetivo en pie, Aquino mantiene una lucha en secreto contra un importante club del continue. Lo que tiene directa relación con una millonaria deuda con Cerro Porteño.

El medio Monumental AM 1080 de Paragay indicó que Claudio Aquino reclamó por la deuda de 275 mil dólares, y que podría crecer por los interés, tras su abrupta salida en 2023. Ante esto, la FIFA tomó cartas en el asunto y realizó una potente sanción.

“La deuda se originó en 2023 y se suma por el no pago de su traspaso a Vélez. La FIFA prohibió que Cerro pueda fichar jugadores en tres períodos de pases de mercados. Pero Cerro va a pagar y el tema será solucionado”, anunciaron. Por lo que el volante recibirá dicho monto en los próximos días.

ver también Hijo de Bonvallet se aburre de varios en Colo Colo: burlas para Aquino y Amor

¿Cuánto gana Claudio Aquino en Colo Colo?

Claudio Aquino fue fichado este 2025 por Colo Colo y llegó con un sueldo top en el Cacique y en todo el fútbol chileno. En su anterior club, Vélez donde salió campeón, recibía un monto cercano a los 26 millones de pesos por mes.

Publicidad

Publicidad

Ahora en el Popular se indica que el monto se elevó y la cifra asciende a los 83 molones de pesos cada 30 días. Por lo que solo es superado por Arturo Vidal que suma 114 millones.