La radical decisión que toma Fernando Ortiz con uno de los jugadores más odiados de Colo Colo

Un pésimo estreno tuvo el entrenador Fernando Ortiz en la banca de Colo Colo, porque su equipo fue superado ampliamente por Universidad de Chile en la Supercopa.

El argentino le planteó un partido de igual a igual a los azules, sin embargo, los pupilos de Gustavo Álvarez aprovecharon su mejor juego y se impusieron por un claro 3-0 en Santa Laura.

El Tano Ortiz tiene mucho trabajo en Colo Colo, ya que el Cacique está a siete puntos de clasificación a la Copa Sudamericana y debe descontar unidades en el tramo final de la Liga de Primera, puesto que ese objetivo le propuso Blanco y Negro cuando lo contrató.

Fernando Ortiz piensa sacar de su puesto natural a Marcos Bolados

Uno de los jugadores más criticados y a la vez odiados por los hinchas de Colo Colo en 2025 es Marcos Bolados, quien tras renovar su vínculo con los albos simplemente desapareció.

El antofagastino apenas ha jugado 668 minutos en 18 partidos en el año y anotó dos goles (ambos a Coquimbo Unido en el mismo partido), números por los que es apuntado.

Bolados perdió terreno en el año, pero puede tener un segundo aire de la mano de Fernando Ortiz, porque el estratega piensa utilizar al delantero en una nueva posición en el terreno de juego: como lateral derecho.

El ex seleccionado nacional ya jugó en dicha zona de la cancha durante el segundo tiempo ante la U, ya que reemplazó a Mauricio Isla, de bajo rendimiento y que no convence al nuevo DT del Cacique.

Marcos Bolados puede cambiar de puesto. Foto: Andres Pina/Photosport

Bolados toma fuerza como defensor para el cierre de la campaña y lo están probando en los entrenamientos, por el opaco momento de Isla y por la dura lesión de Óscar Opazo.

Aún quedan varios días para el regreso de Colo Colo a las canchas, para el partido pendiente ante Deportes Iquique, donde la gran sorpresa puede ser la posición de Marcos Bolados.

¿Cuándo y a qué hora se jugará el partido pendiente por la Liga de Primera entre Colo Colo y Deportes Iquique?

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará el viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Monumental.

