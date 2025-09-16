Gracias a su rendimiento, el uruguayo Diego Coelho lucha por ser el máximo goleador de la primera división en el fútbol chileno. El atacante suma 11 goles con la camiseta de Cobresal. La misma cantidad de conquistas que ha firmado Fernando Zampedri en la Liga de Primera 2025.

Por estos días, Coelho está en su país natal debido a la disposición de Gustavo Huerta con sus jugadores. “Una semanita de descanso para las Fiestas Patrias. Por el receso del Mundial Sub 20, nos dieron algunos días libres”, contó el montevideano de 30 años en esta entrevista con RedGol.

Es fanático de Nacional de Montevideo, club donde terminó su formación futbolística. Con la camiseta del Bolso, Coelho disputó 13 partidos y anotó dos conquistas. Aunque ya habla como un conocedor del fútbol chileno. Antes de ser el hombre clave en la ofensiva de los Mineros fue el “9” de Curicó Unido. Entre los Torteros y los albinaranjas suma 12 tantos contra los grandes.

Diego Coelho celebra un gol que le anotó a Universidad de Chile en el Nacional. (Javier Torres/Photosport).

Cuatro a Colo Colo, cinco a la Universidad de Chile y tres a la Católica. “Desde Curicó que me dicen eso los periodistas que me tildaron con ese apodo. Siempre que se pueda ayudar al equipo en esos partidos un poco más especiales, siempre son más lindos de jugar”, manifestó Coelho, quien es el escolta de Leonardo Valencia en la tabla de artilleros.

¿Cómo es vivir en El Salvador?

No voy a decir difícil. Con mi señora somos muy caseros, nos gusta estar acá, compartir con algún amigo siempre en la casa. No somos mucho de salir, lo llevamos bien y más tranquilos. Es un pueblito donde lo único sociable es el supermercado y algunas cosas muy puntuales. Después no hay nada más. Mucha serie en Netflix, nos ocupamos de eso.

Publicidad

Publicidad

Diego Coelho con algunos familiares en el estadio El Cobre. (Cedida).

¿Viajan a la playa en los días libres?

Sí, estamos a dos horas y media de Bahía Inglesa, que es por lo general cuando queremos desconectar un poquito. Al perro le gusta también meterse al agua, es lindo para él. Aprovechamos esas escapaditas para ir a Copiapó y Bahía Inglesa.

ver también “Es una marca linda”: el brillante momento de Diego Coelho que genera interés en un grande

Diego Coelho, el goleador de Cobresal que pronto será padre: “Estamos muy emocionados”

Por supuesto que no sólo ser el goleador de su equipo ha sido un motivo de orgullo, pues su pareja María Valentina Martínez está embarazada. “Gracias a dios estamos esperando una nena. Este año la empezamos a buscar, por suerte llegó rápido”, aseguró el charrúa de 30 años.

Publicidad

Publicidad

Imagino la felicidad con la noticia…

Sí, estamos muy emocionados con la nueva integrante de la familia. Estará para las fiestas de fin de año con la familia en Uruguay.

¿Quiénes son tus ídolos?

Cavani y Suárez siempre fueron mi modelo a seguir. Siempre me tiró un poquito más Edi, me identifico un poco más con él, su sacrificio, el ida y vuelta. Luis era un poco más de área, estar esperando ahí un poco más. El recorrido del Edi en la selección y sus equipos era increíble verlo.

¿Qué te ha parecido Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay?

Tiene sus cosas, bien puesto el apodo. Muchas cosas buenas, Uruguay cambió en intensidad y presión. Es algo nuevo y lindo de ver en la selección.

Publicidad

Publicidad