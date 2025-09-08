Hay un jugador que, en silencio, aparece todos los fines de semana en los compactos de los goles del fútbol chileno. Diego Coelho pasa por un gran momento en Cobresal y podría dar el salto a un grande.

El artillero uruguayo arribó al fútbol chileno en el 2022 con la camiseta de Curicó Unido, donde incluso logró clasificar a la Copa Libertadores. Tras el descenso de los Torteros, arribó a los Mineros, donde ha seguido con su sana costumbre de romper las redes rivales.

Diego Coelho puede saltar a un grande

Cobresal derrotó a Palestino por 2-1 en un partido pendiente de la Liga de Primera. Como de costumbre, Diego Coelho se hizo presente en el marcador, con lo cual los dirigidos por Gustavo Huerta escalaron hasta el 7° lugar con 35 puntos.

“Complicado, difícil, jugamos contra un gran rival.Por pasajes, ellos hicieron un buen fútbol, pero nosotros trabajamos bien la presión alta y los hicimos sufrir. El partido estuvo en los detalles, pudimos hacer el 2-0 antes. Muy meritorios estos tres puntos“, indicó Coelho a Radio ADN.

Con su gol ante el Tino-Tino, Coelho llegó a 10 anotaciones en el torneo local. Está a un tanto de Fernando Zampedri y Leonardo Valencia, los máximos artilleros del campeonato. Incluso, el uruguayo ha despertado el interés de Universidad Católica según Bruno Sampieri. Sin embargo, por ahora el uruguayo solo se enfoca en Cobresal.

Desde su arribo a El Salvador, el delantero de 30 años ha convertido 25 goles en 51 partido. Un registro que lo tiene bastante orgulloso. “He ayudado mucho al equipo, es una marca linda con dos años en el club“, cerró el jugador de los Mineros.

Diego Coelho debutó en Nacional de Uruguay, pasando también por Boston River, Defensor Sporting y Cerro, antes de arribar a Curicó Unido en el 2022. La próxima temporada podría dar el salto a uno de los grandes del fútbol chileno.