Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Fútbol chileno

“Es una marca linda”: el brillante momento de Diego Coelho que genera interés en un grande

El uruguayo de 30 años está realizando un campañón con la camiseta de los Mineros. Incluso, ya hay un grande detrás de sus goles.

Por César Vásquez

Diego Coelho llegó en el 2022 al fútbol chileno.
© OSCAR TELLO/PHOTOSPORTDiego Coelho llegó en el 2022 al fútbol chileno.

Hay un jugador que, en silencio, aparece todos los fines de semana en los compactos de los goles del fútbol chileno. Diego Coelho pasa por un gran momento en Cobresal y podría dar el salto a un grande.

El artillero uruguayo arribó al fútbol chileno en el 2022 con la camiseta de Curicó Unido, donde incluso logró clasificar a la Copa Libertadores. Tras el descenso de los Torteros, arribó a los Mineros, donde ha seguido con su sana costumbre de romper las redes rivales.

Diego Coelho puede saltar a un grande

Cobresal derrotó a Palestino por 2-1 en un partido pendiente de la Liga de Primera. Como de costumbre, Diego Coelho se hizo presente en el marcador, con lo cual los dirigidos por Gustavo Huerta escalaron hasta el 7° lugar con 35 puntos.

“Complicado, difícil, jugamos contra un gran rival.Por pasajes, ellos hicieron un buen fútbol, pero nosotros trabajamos bien la presión alta y los hicimos sufrir. El partido estuvo en los detalles, pudimos hacer el 2-0 antes. Muy meritorios estos tres puntos“, indicó Coelho a Radio ADN.

Tabla: Cobresal trae vientos de cambio en la Liga de Primera con varios que celebran y otro se lamenta

ver también

Tabla: Cobresal trae vientos de cambio en la Liga de Primera con varios que celebran y otro se lamenta

Con su gol ante el Tino-Tino, Coelho llegó a 10 anotaciones en el torneo local. Está a un tanto de Fernando Zampedri y Leonardo Valencia, los máximos artilleros del campeonato. Incluso, el uruguayo ha despertado el interés de Universidad Católica según Bruno Sampieri. Sin embargo, por ahora el uruguayo solo se enfoca en Cobresal.

Desde su arribo a El Salvador, el delantero de 30 años ha convertido 25 goles en 51 partido. Un registro que lo tiene bastante orgulloso. “He ayudado mucho al equipo, es una marca linda con dos años en el club“, cerró el jugador de los Mineros.

Publicidad

Diego Coelho debutó en Nacional de Uruguay, pasando también por Boston River, Defensor Sporting y Cerro, antes de arribar a Curicó Unido en el 2022. La próxima temporada podría dar el salto a uno de los grandes del fútbol chileno.

Lee también
La UC ya tiene en la mira a otro delantero para el 2026
Universidad Católica

La UC ya tiene en la mira a otro delantero para el 2026

La Universidad Católica va detrás del goleador de uno de sus rivales
Universidad Católica

La Universidad Católica va detrás del goleador de uno de sus rivales

Goleador de Cobresal revela su secreto para tener "de casero" a la U
U de Chile

Goleador de Cobresal revela su secreto para tener "de casero" a la U

Isidora Jiménez revela que quiere ser mamá y ya sabe dónde irse
Redsport

Isidora Jiménez revela que quiere ser mamá y ya sabe dónde irse

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo