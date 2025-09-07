La Liga de Primera se comienza a poner, poco a poco, al día, con un inesperado duelo en medio del parón por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial donde Chile se despide.

Uno de los equipos que lucha en la tabla de posiciones es Palestino, quien tenía que visitar a Cobresal en un partido clave tanto en la lucha por el título como por la Copa Libertadores.

Marcado no solo por el viento presente en El Salvador, como también de las polémicas, el cuadro de Gustavo Huerta da un paso importante. Además, Universidad de Chile se ilusiona y Coquimbo Unido festeja, mientras Colo Colo se lamenta.

ver también ¡Urgente! Revelan que está lista para nacer una nueva competencia en el fútbol chileno: Copa de la Liga

Cobresal trae vientos de cambio en la Liga de Primera

Cobresal triunfó por 2-1 ante Palestino por la fecha 16, pendiente, de la Liga de Primera, en un partido marcado por el VAR como uno de los protagonistas.

A los 26′, tras un tiro de esquina iba a abrir la cuenta José Tiznado para los locales, pero una posición fuera de juego que advierte desde el video asistencia de los árbitros lo termina por anular.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, la insistencia por parte de los de Gustavo Huerta se iba a terminar por concretar. En los 45‘, y cuando se daban los minutos adicionales, Diego Coelho desataba la alegría con un cabezazo para adelantar a Cobresal y trepar en la Liga de Primera.

Tweet placeholder

Ya en el complemento quien iba a tener el protagonismo del partido iba a ser Palestino. Pero César Munder quien cerraría el partido en los 78′, cuando lidera un contraataque por el sector derecho y una gran definición cruzada para vencer al arquero de Palestino y el 2-0 de la felicidad legionaria.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Pero en el 96′, los árabes encontrarían el tanto del honor tras un autogol de José Tiznado, que recibió el rebote de un compañero. Un gol de los Tres Chiflados para el 2-1.

Tabla tras Cobresal 2-1 Palestino: Coquimbo festeja y U de Chile se ilusiona

Cabe destacar que en el 82′, Aarón Astudillo fue expulsado con roja directa por una entrada contra un jugador árabe, decisión revertida tras revisión del VAR, amonestando solo con amarilla.

Publicidad

Publicidad

Tras el pitazo final, y con Cobresal 2-1 Palestino, así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera donde Universidad de Chile también mira de reojo lo que ocurre en su lucha por el título con Coquimbo Unido. Además, Colo Colo se aleja de la zona de Copa Sudamericana.