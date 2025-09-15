Este lunes, Curicó Unido hizo oficial el esperado regreso de Damián Muñoz a la banca del club, tras la salida de Emiliano Astorgaluego de una serie de derrotas. El nuevo técnico asumirá la difícil misión de evitar que el equipo pierda la categoría.

Tras ser despedido de Quillota a comienzos de julio, el técnico nacional se encontraba sin club y recibió el llamado a regresar a un viejo amor, que ya suma tres entrenadores durante esta temporada y se posiciona en el penúltimo lugar de la tabla, en zona directa de descenso a la Segunda División.

“Bienvenido a casa. No se necesitan tantas palabras para presentar a nuestro querido Damián Muñoz. Bien sabe lo que es y significa Curicó Unido, herramienta base para enfrentar esta recta final de la Liga de Ascenso 2025″, escribió el equipo en sus redes sociales.

ver también Un ojo en el TAS: el club del fútbol chileno que puede pasar de Copa Libertadores a Segunda División en dos años

La carrera de Damián Muñoz

Muñoz tiene una larga carrera con Curicó Unido, ya que su debut como futbolista en el profesionalismo fue de la mano del equipo durante la temporada 2002, quedándose hasta 2005 para luego partir a Deportes Iberia y regresar a Curicó el 2008.

Asimismo, como entrenador su debut también fue con Curicó, tomando el banquillo entre las temporadas 2020 y 2023. El 2024 asumió en Unión San Felipe y en 2025 fichó con San Luis en donde dirigió 14 encuentros antes de ser despedido.

Publicidad