Un buen partido fue el que se vivió en El Salvador entre Cobresal y Huachipato por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025. Los mineros lograron levantarse de un inicio adverso, con un gol en contra y un expulsado en los primeros minutos, para quedarse con la victoria por 3-2 en el marcador.

El primer tanto de la tarde llegó por obra de Maximiliano Gutiérrez a los 2’, mientras que a los 15’ fue expulsado Cristopher Barrera en Cobresal. Pese al hombre de menos el cuadro del desierto llegó al empate a los 32’ gracias a un buen tanto de César Munder.

Por suerte para los mineros el trámite es equilibró cuando en Huachipato se fue también con roja José Castro a los 48’. Con 10 por lado el equipo de Gustavo Huerta pudo reaccionar y así fue como a los 61’ y 68’ lograron la ventaja con los goles de Jorge Henríquez y Diego Coelho respectivamente.

ver también Revelan picaresca charla de Fuentes con Zavala tras dejar Colo Colo: “El otro hue*n no te puso nunca”

Los dirigidos por Jaime García lograron acercarse en el marcador a los 84’ gracias al tanto de Renzo Malanca, pero no alcanzaría para rescatar alguna unidad en el desierto.

Con esta victoria por 3-2 Cobresal llegó a los 38 puntos y de momento es sexto a la espera de lo que haga Universidad Católica en su visita a Deportes Limache. En tanto Huachipato se quedó con 31 unidades en la novena posición.

Publicidad

Publicidad

El próximo partido de Cobresal

Los hispanos regresarán a la acción recién el fin de semana del 18 y 19 de octubre tras el parón por el Mundial Sub 20. Ahí se verán las caras ante Deportes Limache por la fecha 24 de la Liga de Primera 2025.

ver también “Es una marca linda”: el brillante momento de Diego Coelho que genera interés en un grande

El próximo partido de Huachipato

Por su parte los acereros verán acción ante Audax Italiano por las semifinales de la Copa Chile 2025. El encuentro de ida será el lunes 29 de septiembre a las 19:00 horas en el Bicentenario de La Florida, mientras que la vuelta será el domingo 5 de octubre de las 17:30 horas en el CAP.