En caída libre viene Deportes La Serena en Liga de Primera. Lleva 10 partidos consecutivos sin ganar, lo que hoy les tiene en un peligroso 14° puesto en la Tabla de Posiciones, apenas dos unidades por arriba de la zona de descenso.

Por ello, se volvió a dar un golpe de timón y se cambió al director técnico. Comenzaron con Erwin Durán, al que despidieron para poner a Cristián Paulucci que fracasó estrepitósamente, y tras un interinato de Francisco Bozán, fueron por otro técnico argentino.

Se trata de Mario Sciaqua, de 55 años, quien vivirá en La Serena su segunda etapa en el fútbol chileno, donde tuvo un primer paso por San Luis de Quillota, en su vuelta a Primera División, con números que fueron derechamente para el olvido.

Los pobres números en Chile del nuevo técnico de La Serena

Luego comenzar su carrera en el ascenso argentino, y tras pasos por Colón de Santa Fe y Gimnasia de Jujuy, a mediados del 2015 llegó Sciaqua al cuadro “canario” para tomar el lugar que dejó Víctor Rivero, quien había conseguido el ascenso a Primera.

Su estreno fue en la segunda fecha del Torneo de Apertura 2015, con derrota por 1-0 a Santiago Wanderers, y se despidió del cuadro de Quillota en la fecha 6, cuando cayeron por 4-0 ante Unión Española. Su registro fue paupérrimo, cinco derrotas y un empate.

A eso hay que sumar que Sciaqua disputó una serie de Copa Chile nada menos que ante Universidad de Chile por octavos de final. Si bien obtuvo su única victoria por 3-1, quedó eliminado tras caer en la vuelta por 0-3. Con esos números llega a La Serena.

¿Cuándo será el debut de Mario Sciaqua?

El estreno del argentino al mando de Deportes La Serena será en poco más de dos semanas, cuando el domingo 28 de septiembre a las 15:00 horas reciban a la U, en duelo pendiente por la fecha 23 en Liga de Primera.