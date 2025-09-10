Un nuevo aire quiere tomar Deportes La Serena para las últimas fechas de la Liga de Primera 2025, donde necesita sumar puntos de manera desesperada para salir de la zona de peligro de descenso.

Si bien están en semifinales de la Copa Chile, donde perdieron el primer partido ante Deportes Limache, los papayeros quisieron hacer su gran jugada con un nuevo entrenador.

Francisco Bozán estuvo como interino en los últimos partidos, por lo que llegó la hora de sumar a un entrenador que se haga cargo en un complicado momento para la institución.

Si bien sonaron nombres como Francisco Arrué o Arturo Sanhueza, La Serena sorprende con un nombre que dejó congelados a los hinchas: Mario Sciacqua.

Mario Sciacqua tiene experiencia en equipos de su país. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Quién llega como DT de La Serena?

Fue radio Cooperativa quienes entregaron detalles del nuevo entrenador de Deportes La Serena, quien tendrá la difícil misión de mantener la categoría en la Primera División.

“El trasandino ya está en el país, donde está próximo a sellar su contratación con los granates para tomar la posta del interino Francisco Bozán, que dirigió al equipo luego de la salida de Cristian Paulucci”, detallan.

Su último club fue el Atlético Mitre, de la Primera B de Argentina, donde en su salida, tras cinco triunfos, seis empates y seis derrotas, aludió problemas familiares.

“Es un poco de todo la decisión, quiero estar con mis hijos, mi mujer y mis padres; es un combo de cosas, me quedé sin fuerzas”, explicó en ese momento.

