Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

Deportes La Serena sorprende con un nuevo técnico argentino para afirmarse en Primera

Los papayeros quieren salvar la categoría, además de ir por el milagro en Copa Chile, con una extraña carta para su banca.

Por Cristián Fajardo C.

El argentino ya está en el país para firmar por La Serena
© Getty ImagesEl argentino ya está en el país para firmar por La Serena

Un nuevo aire quiere tomar Deportes La Serena para las últimas fechas de la Liga de Primera 2025, donde necesita sumar puntos de manera desesperada para salir de la zona de peligro de descenso.

Si bien están en semifinales de la Copa Chile, donde perdieron el primer partido ante Deportes Limache, los papayeros quisieron hacer su gran jugada con un nuevo entrenador.

Francisco Bozán estuvo como interino en los últimos partidos, por lo que llegó la hora de sumar a un entrenador que se haga cargo en un complicado momento para la institución.

Si bien sonaron nombres como Francisco Arrué o Arturo Sanhueza, La Serena sorprende con un nombre que dejó congelados a los hinchas: Mario Sciacqua.

Mario Sciacqua tiene experiencia en equipos de su país. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

Mario Sciacqua tiene experiencia en equipos de su país. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images)

¿Un Rey a La Serena? El candidato número 1 para llegar a la banca a salvar a los papayeros

ver también

¿Un Rey a La Serena? El candidato número 1 para llegar a la banca a salvar a los papayeros

¿Quién llega como DT de La Serena?

Fue radio Cooperativa quienes entregaron detalles del nuevo entrenador de Deportes La Serena, quien tendrá la difícil misión de mantener la categoría en la Primera División.

Publicidad

“El trasandino ya está en el país, donde está próximo a sellar su contratación con los granates para tomar la posta del interino Francisco Bozán, que dirigió al equipo luego de la salida de Cristian Paulucci”, detallan.

Su último club fue el Atlético Mitre, de la Primera B de Argentina, donde en su salida, tras cinco triunfos, seis empates y seis derrotas, aludió problemas familiares.

“Es un poco de todo la decisión, quiero estar con mis hijos, mi mujer y mis padres; es un combo de cosas, me quedé sin fuerzas”, explicó en ese momento.

Publicidad
Lee también
Fue seleccionado con Gareca y dice lo que hay que mejorar en Chile
Selección Chilena

Fue seleccionado con Gareca y dice lo que hay que mejorar en Chile

Delegación Presidencial aclara si va Supercopa: "Las condiciones..."
Chile

Delegación Presidencial aclara si va Supercopa: "Las condiciones..."

La IA da el listado de 10 jugadores que Bielsa dijo para levantar el fútbol chileno
Selección Chilena

La IA da el listado de 10 jugadores que Bielsa dijo para levantar el fútbol chileno

Se ganó el odio de medio Chile y le llenaron su Instagram tras su fracaso
Internacional

Se ganó el odio de medio Chile y le llenaron su Instagram tras su fracaso

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo