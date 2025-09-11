Deportes La Serena ya tiene nuevo entrenador. La dirigencia granate decidió tomar una drástica medida y se apuró al llegada de Mario Sciacqua. El adiestrador tratando de 55 años será el reemplazante de Cristian Paulucci y el interinato de Francisco Bozán.

Según indica el Diario El Día, el adiestrador ya está en la cuarta región y este jueves realizará su primer entrenamiento con el plantel. El también conocido como discípulo de Marcelo Bielsa, llega con dos objetivos claros: mantenerse en la Liga de Primera y remontar la llave ante Deportes Limache por Copa Chile.

ver también Deportes La Serena sorprende con un nuevo técnico argentino para afirmarse en Primera

El medio citado recalca en la experiencia que arrastra Sciacqua, quien es conocido por salvar a equipos cuando “las papas queman”. Por lo que buscará una nueva hazaña con La Serena.

El desafío de Sciacqua

Pero más allá de dichas tareas, su último registro en Chile preocupa y bastante. Es que en 2015, Mario Sciacqua estuvo al mando de San Luis. En los canarios los malos resultados en el torneo local, con un punto de 12 posibles, lo obligaron a dejar su cargo. La goleada sufrida por 4-0 ante Unión Española marcó su salida definitiva.

“No nos vamos por cobardes ni por falta de valentía, somos inteligentes y apelamos a los principios y valores, por eso tomamos junto con los dirigentes la decisión de dar un paso al costado”, enfatizó en su momento.

ver también Matías Fernández sorprende con proyecto para ayudar a futbolistas profesionales: “Para que mejoren”

Por lo que ahora el “discípulo de Bielsa” buscará su revancha en la Liga de Primera. Lo que comenzará a finales de mes ante la U de Gustavo Álvarez el 28 de septiembre en el Estadio La Portada, duelo postergado por la Supercopa. En tanto por Copa Chile, la revancha ante Limache será el 12 de octubre. Cabe consignar que en la ida el “Tomate Mecánico” ganó por 2-0.

Publicidad