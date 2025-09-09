Matías Fernández comienza una nueva etapa. A dos años de su retiro, el exjugador de Colo Colo, Villarreal y Fiorentina lanzó un proyecto para trabajar con futbolistas profesionales, buscando la mejora de su rendimiento a través de un exhaustivo trabajo de análisis.

En redes, el Mati informó: “Damos inicio de forma oficial a nuestro nuevo proyecto de análisis y rendimiento, con el objetivo de acompañar a los jugadores en su crecimiento dentro de las áreas técnicas, tácticas, físicas, psicológicas y en el desarrollo del profesionalismo“.

“Mediante entrevistas estratégicas, identificamos patrones, corregimos conductas y optimizamos el rendimiento. Cada jugada y cada detalle queda registrado para ser analizado. Con herramientas tecnológicas, recreamos escenarios reales, para que el jugador entienda, mejore y logre su máximo potencial“, agregó.

“Cada dato se convierte en reportes claros y profesionales, listos para la toma de decisiones. La información llega a quienes más la necesitan: jugadores y cuerpo técnico“, explicó.

A dos años de su retiro, Matías Fernández lanzó un proyecto para trabajar con futbolistas profesionales

De qué se trata el proyecto de Matías Fernández

“Estaremos presentes en cada paso del proceso, brindando un acompañamiento cercano y personalizado que potencie sus fortalezas y ayude a mejorar cada aspecto del juego. Buscamos impulsar su rendimiento al máximo”, explicó Matías Fernández.

El lanzamiento del proyecto ya cuenta con la aprobación de Claudio Bravo, quien le dejó un mensaje a su excompañero de la Roja. “Grande, Mati”, comentó.