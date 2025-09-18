Sufrió TEC en la Supercopa y ahora sorprende con recuperación en Colo Colo

Colo Colo busca dar vuelta la página de cara a la recta final de la Liga de Primera. El Cacique protagonizó una jornada para el olvido en la Supercopa y cayó ante la U por un inapelable 3-0.

Debut complicado para Fernando Ortiz y que además sufrió con las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra. Pero la de este último fue la que más impacto por la magnitud del golpe que recibió en el Estadio Santa Laura.

El ex Unión Española tuvo que salir de urgencia en el primer tiempo y su imagen preocupó entre los hinchas albos. Lo que finalmente se confirmó post partido ya que sufrió un sufrió un TEC (traumatismo encénfalo craneano), lo que justificó su salida de inmediato de la cancha.

¿Qué le pasó a Jonathan Villagra?

El defensa de Colo Colo sufrió un fuerte golpe en su cabeza en la Supercopa. Dicha acción terminó con el jugador con un TEC, por lo que el cuerpo médico indicó que como mínimo tuvo que estar 48 horas de reposo absoluto y sin practicar actividad física.

Pero en plenas fiestas patrias los hinchas albos recibieron un alivio en el último video que publicó la cuenta oficial del Cacique. Es que en medio de una actividad por fiestas patrias, Villagra fue parte del plantel que participó de la dinámica. Lo que tuvo como objetivo preparar empanadas y pebre.

Acompañado por el portero Edu Villanueva mostraron sus dotes culinarios y destacaron con sus preparaciones. Además al central se le aprecia con buen ánimo tras el fuerte golpe que sufrió.

Por lo que todo indica que será titular en el próximo partido de Colo Colo ante Deportes Iquique. Esto porque aún sigue en rehabilitación Alan Saldivia y Sebastián Vegas está suspendido tras la roja que recibió el pasado domingo.