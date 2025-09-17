Pronósticos Alianza Lima vs Universidad de Chile: los Azules viajan a Perú por la Sudamericana

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Alianza Lima vs Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Este jueves a las 21:30 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva, Universidad de Chile visitará a Alianza Lima en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, luego de los graves incidentes ocurridos en Avellaneda durante la serie de los Azules con Independiente.

A pesar de ello, el equipo de Gustavo Álvarez llega con optimismo tras su contundente triunfo por 3-0 sobre Colo Colo en la Supercopa chilena. Por su parte, el conjunto peruano dirigido por Néstor Gorosito, sumó su segunda derrota en el torneo doméstico, tras caer 4-3 como local frente a Deportivo Garcilaso.

En la previa de este partido, nuestro experto te brinda los tres pronósticos destacados para que contemples antes de hacer tus apuestas.

Pronósticos para apostar en Alianza Lima vs Universidad de Chile

Goles totales: Más de 2.5 2.25 Anotará o dará una asistencia: Lucas Assadi 3.25 Córners en el primer tiempo de Alianza Lima: Más de 2.5 2.15

Dos equipos que buscarán la victoria

En tres de los últimos cuatro partidos de Alianza Lima, se registraron más de dos goles.

En ocho de los anteriores 12 encuentros de Universidad de Chile, también se registraron por lo menos tres anotaciones.

Los números de Lucas Assadi con la U

Lucas Assadi viene siendo la gran figura de Universidad de Chile, con ocho goles y cinco asistencias en sus últimos 13 partidos, contando todas las competencias (incluido el juego suspendido con Independiente de Avellaneda).

El mediocampista ofensivo de 21 años marcó uno de los goles en la victoria 3-0 de la U sobre Colo Colo en la final de la Supercopa.

Alianza Lima se aproxima en el primer tiempo

En sus dos encuentros eliminatorios en condición de local en la Copa Sudamericana, ante Universidad Católica y Gremio, el cuadro peruano de Néstor Gorosito registró más de dos córners a favor en la primera mitad.

Cuotas en Alianza Lima vs Universidad de Chile

Las cuotas son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

