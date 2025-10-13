Luego de lo traumáticas que fueron para la ANFP las últimas dos ediciones de la Supercopa de Chile, con incidentes dentro y fuera de la cancha, amenazas, duelos a puertas cerradas y con aforo restringido, a partir de 2026 la cosa será distinta.

Es que hace instantes, durante el último Consejo de Presidentes, que se realizó en Quilín, aprobó la propuesta que diseñó la directiva de Pablo Milad para modificar las bases del certamen y copiar lo que actualmente se hace, por ejemplo, en España.

De esta forma, a partir del próximo año, la Supercopa será disputada por cuatro equipos, los cuales vendrán tanto de Liga de Primera como de Copa Chile. Confirmándose de paso, el formato que tendrá el trofeo y la sede en que se disputará.

ver también Cambio histórico: ANFP mira a España para revolucionar la Supercopa de Chile

¿Cómo se jugará la Supercopa a partir de 2026?

Según lo detalla el periodista Eduardo Figueroa de Radio ADN, la próxima edición ya tendría un recinto casi definido, pues “Coquimbo corre con ventaja, pero todo tiene que definirse en las próximas semanas”, para luego explicar el nuevo formato.

“La Supercopa 2026 la van a jugar el primero y segundo de este torneo, o sea hoy, Coquimbo Unido, el más probable campeón y Universidad de Chile, frente a los finalistas de la Copa Chile actual, que son Huachipato y Deportes Limache“, explicó el reportero.

En cuanto a los enfrentamientos, Radio ADN indica que serán a duelo único, tanto semifinales como la final, con enfrentamientos cruzados, es decir, el campeón del fútbol chileno ante el subcampeón de Copa Chile, y viceversa, además de ratificar que “se va a jugar en enero“.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo serían las semifinales de este trofeo en 2026?

Tomando en cuenta la actual clasificación de Primera División, los juegos de la Supercopa se realizarán de la siguiente forma:

Coquimbo Unido vs. Subcampeón Copa Chile 2025

Campeón Copa Chile 2025 vs. Universidad de Chile

Publicidad