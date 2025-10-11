Pese a que la Supercopa 2025 pasó por un tortuoso proceso para que por fin se llevara a cabo, la ANFP planea un cambio radical en su formato para sus próximas ediciones. La idea es que más partidos se disputen para dar con un campeón, emulando lo que se ve en España.

Esto no es antojadizo, ya que obedece a que el ente rector del fútbol chileno busca los caminos para saldar la millonaria deuda que tiene con Warner Media, dueña de TNT Sports. Además de una tercera competencia, está el plan de modificar un poco la Supercopa.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, en el próximo consejo de presidentes se votará el cambiar el reglamento de la Supercopa, buscando una importante reforma al formato de esta.

El cambio que se le viene a la Supercopa de Chile

El proyecto de la ANFP es ampliar la cantidad de partidos, incorporando con esto al subcampeón de la Copa Chile y al club que termine segundo en la Liga de Primera. Con esto, se armaría una semifinal previa antes de la gran final por el trofeo.

Cabe destacar que este modelo está instaurado desde hace años en la Supercopa de España. Desde la edición 2019-20 que esta consta de cuatro equipos, sumando el subcampeón de la Copa del Rey y al subcampeón de La Liga.

La Supercopa de Chile podría tener un aumento de equipos para sus próximas ediciones. | Foto: Photosport.

De aprobarse este cambio, la Supercopa 2026 por ahora estaría disputándose Coquimbo y Universidad Católica (primero y segundo de la Liga de Primera 2025) junto a Huachipato y La Serena o Limache (equipos que siguen jugando la presente Copa Chile).

El próximo lunes 13 de octubre se someterá a votación este proyecto en el Consejo de Presidentes de la ANFP.