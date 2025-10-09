“Ambiente familiar”: El nuevo aforo para la final entre Coquimbo Unido y Colo Colo

Coquimbo Unido ya empieza a preparar lo que será el retorno de la Liga de Primera. El elenco dirigido por Esteban González marcha como único puntero con 56 unidades, por lo que un nuevo triunfo encamina a los piratas hacia el anhelado título.

Para ello, los aurinegros deben superar varios escollos. El primero está a la vuelta y es Colo Colo. El elenco de Fernando Ortiz está necesitado de puntos, y por lo mismo, visitará el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso con el objetivo de amargar la fiesta en el puerto.

Ante está situación, el Diario El Día indica que se solicitó un aumento de aforo y para el encuentro del próximo domingo 19 de octubre pidió once mil hinchas en el recinto deportivo. Lo que a su vez, implica que solo serán hinchas de Coquimbo dejando fuera a la parcialidad alba.

El tema que ahora resta definir cómo se realizará el hotelazo que protagonizan los hinchas de Colo Colo. Lo que sería en las afueras del hotel Serena Suite. Por lo que autoridades se volverán a reunir para organizar dicha instancia para evitar todo tipo de incidentes como ya ocurrió en citas anteriores.

¿Cuántos partidos le quedan a Coquimbo Unido?

El elenco dirigido por Esteban González se ubica puntero en la Liga de Primera con 56 unidades. De momento, tiene una diferencia de 15 puntos sobre su único perseguidor que es O’Higgins.

Ahora a Coquimbo Unido le quedan siete partidos para el término de temporada. El primero será ante Colo Colo el 19/10 y luego vendrá O’Higgins el 25/10. Cabe consignar que de los últimos encuentros cuatro serán de local, por lo que tiene a su favor dicha ventaja deportiva.