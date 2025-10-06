¿Contra qué equipo Coquimbo Unido puede ser campeón del torneo nacional?

Coquimbo Unido lleva una campaña extraordinaria en el torneo nacional, gracias a una racha de once partidos consecutivos en los que ha obtenido la victoria.

Por lo mismo es que el cuadro pirata tiene la gran opción de coronarse campeón por primera vez en su historia. Le lleva 15 puntos de ventaja a O’Higgins, su más cercano perseguidor, aunque la U. Católica y la U. de Chile pueden quedar a 14 si ganan sus duelos prendientes.

La matemática entonces para sacar cálculos y ver cuándo podría ser campeón el elenco aurinegro es simple: necesita sumar 8 puntos en las próximas siete fechas para no depender de nadie más.

De esta manera, es posible sacar el primer cálculo para saber el rival contra el que Coquimbo puede dar la tan ansiada vuelta olímpica y así bordarse una estrella.

Coquimbo Unido puede proclamarse campeón en la Fecha 26 del torneo

¿Coquimbo será campeón en el Sánchez Rumoroso?

Coquimbo Unido debe enfrentar al regreso del receso dos partidos bastante complicados: ante Colo Colo como local y luego enfrentar a O’Higgins, en Rancagua.

En caso de ganar ambos partidos, podría coronarse como campeón ante Unión La Calera en la Fecha 26, cuando vuelva a jugar en el Francisco Sánchez Rumoroso.

En caso de que enrede puntos en esos tres partidos y los rivales se le acerquen, tendrá otras chances más en los últimos cuatro partidos del calendario.

Tras enfrentar a La Calera debe viajar a Santiago, para jugar contra Palestino en La Cisterna, reducto que tendrá la luz artificial recién inaugurada y podría ser un lindo escenario.

Luego de eso, le quedan dos partidos más como local a Coquimbo y uno fuera de casa para lograr la ansiada vuelta olímpica: ante La Serena en su estadio, luego visitar a U. de Chile en el Nacional y cerrar el certamen contra Unión Española en la IV Región.