Juan Cristóbal Guarello reaccionó a la victoria de Universidad de Chile contra Colo Colo, por 3-0 en el marco de la Supercopa 2025, en el estadio Santa Laura. King Kong quedó conforme con lo mostrado por los azules, dejando muy en deuda al nulo fútbol del Cacique.

“Ya que no había espectadores en el Santa Laura, la U lo llenó de fútbol“, celebró Guarello en Deportes en Agricultura. El comentarista de la 92.1 FM destacó además “la superioridad de la U con la pelota, y Colo Colo no tenía cómo disminuirla“.

“Colo Colo no podía, menos con tan pocos volante, y menos con mediocampistas tan estáticos. Vicente Pizarro, que es joven, no es un jugador con dinámica. Esteban Pavez siente la edad… y Aquino no colabora en nada”, complementó.

Guarello sostiene que “ahí Universidad de Chile tenía un espacio muy amplio para hacer circular la gallina y lo pasó muy bien contra Colo Colo“.

El palo de Guarello a Michael Clark

Pero no todo fueron elogios para la U. Guarello tuvo un particular palo para el presidente de Azul Azul, Michael Clark, quien antes y después de la Supercopa, incluso con el título en el bolsillo, insistió en que el duelo debía suspenderse por el partido de los azules, este jueves contra Alianza Lima por Copa Sudamericana.

“Se nota que Clark no es futbolizado. Cualquier tipo que sabe algo de fútbol entiende que no puedes llegar a un partido internacional tan importante como éste sin jugar tres semanas“, sentenció Guarello.

Cabe recordar que la U venía de caer ante Colo Colo por la Liga de Primera (1-0). Por la Supercopa se tomó revancha con los goles de Matías Sepúlveda, Nicolás Guerra y Lucas Assadi.

Este jueves 18 de septiembre, Universidad de Chile visitará a Alianza Lima, desde las 21:30 horas, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en Perú.

