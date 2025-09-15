Colo Colo sumó un nuevo fracaso en su pésima temporada 2025, porque cayó ante Universidad de Chile en la Supercopa, con nefasto rendimiento de su capitán Esteban Pavez.

El volante volvió a ser titular en el Cacique de la mano del nuevo entrenador Fernando Ortiz y lo hizo muy mal, por lo que salió reemplazado al final del primer tiempo.

Los albos se vieron totalmente superados por los azules, porque la U se impuso por un claro 3-0 en Santa Laura, partido que estuvo marcado por la expulsión de Sebastián Vegas en Colo Colo a los 30 minutos.

Juan Cristóbal Guarello revienta a Esteban Pavez en Colo Colo

Muchos análisis se hicieron tras la Supercopa y uno de ellos fue el de Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong alabó a Lucas Assadi y repasó al capitán de los albos.

Sobre el volante ofensivo de los azules el periodista indicó que “sigue creciendo futbolísticamente, será difícil que se mantenga en el fútbol chileno”.

Luego, agregó a la discusión a Esteban Pavez, quien tuvo que marcar al 10 de la U en el primer tiempo y se vio superado en todas las jugadas.

“Assadi casi que jubiló a Pavez. Si Fernando Ortiz pone a perseguirlo (a Assadi), lo termina liquidando”, analizó Guarello.

Ahora Colo Colo tiene días de descanso y vuelve a la cancha el viernes 26 de septiembre, cuando juegue su partido pendiente ante Deportes Iquique.

