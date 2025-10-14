De manera sorpresiva e inesperada, Huachipato y Deportes Limache serán los equipos que en la primera quincena de noviembre definan al nuevo campeón de la Copa Chile, que por última vez entregará un cupo directo para la Copa Libertadores.

Como es habitual en este certamen, la definición se debe jugar a partido único en territorio neutral. Al ser equipos de las regiones de Valparaíso y Biobío, este encuentro no se podrá jugar en estas zonas, descartándose por ejemplo el Estadio Alcaldesa Ester Roa de Concepción.

Incluso, se llegó a mencionar la opción de que el Estadio Nacional reciba por segundo año consecutivo la Final de Copa Chile, tras lo que ocurrió el año anterior donde Universidad de Chile superó a Ñublense. Sin embargo, el plan de la ANFP es diferente.

ANFP define sede para la Final de Copa Chile

Según reveló el periodista Eduardo Figueroa de Radio ADN, los dos estadios más grandes de nuestro balompié fueron descartados por el ente rector del fútbol nacional, uno por factor geográfico y el otro por motivos netamente económicos.

Ante la actual crisis económica que se vive en la ANFP, se detalla que la búsqueda de un recinto con una capacidad menor de público, que esté entremedio de Limache y Talcahuano, y de fácil acceso a los hinchas sea el escogido para la Final de Copa Chile 2025.

“Todo apunta a que esta definición se juegue en Rancagua“, apunta la información en referencia al Estadio Codelco El Teniente, que ya recibió la definición de este trofeo en 2022, cuando Magallanes venció por penales a Unión Española.

¿Cuándo se debiera jugar esta Final?

La idea inicial desde la ANFP es que la definición de la Copa Chile 2025 entre Huachipato y Limache se dispute en la próxima fecha FIFA de noviembre, es decir, entre el 10 y 18 del próximo mes.