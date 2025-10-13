Deportes Limache se había trazado como objetivo llegar a la final de la Copa Chile y lo pudo cumplir con una actuación estelar. Con un saco de goles a domicilio para su contrincante. El Tomate Mecánico venció por 6-1 a Deportes La Serena en el estadio La Portada.

Así las cosas, el elenco limachino configuró un incontestable 8-1 en el marcador global. Eso les dio el boleto a disputar el título frente a Huachipato, que una semana antes había dejado en el camino al Audax Italiano. “Se vive con mesura”, expuso Víctor Rivero en una entrevista con TNT Sports Chile.

“El equipo jugó el partido como el más importante de la historia del club. Lo hablamos antes: hay jugadores que en su carrera no pueden jugar una final. Y lo que significaba para este grupo poder jugarla. Trasciende sus carreras e incluso la nuestra”, añadió Rivero en esta conversación con la periodista Rocío Barraza.

Deportes Limache tuvo una jornada con baile a toda orquesta ante La Serena. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Sabe perfectamente que hubo mucho camino por recorrer para estar en la élite del fútbol chileno. “Hemos dado una vuelta larga, en Primera B, Segunda Profesional. Lo jugamos con el corazón, aparte de lo técnico y táctico había que poner lo otro. Llevaron el plan a la perfección”, expuso el otrora arquero.

“El partido pasado con La Serena necesitábamos ganar para dar ese mensaje, independiente de que sean distintos campeonatos. Vamos a dar la pelea, son siete finales”, admitió Rivero, quien no pierde de vista la tabla de posiciones en la Liga de Primera. Con el triunfo de Unión Española, Deportes Limache quedó en zona de descenso directo.

Víctor Rivero marca la gran virtud de Limache para llegar a la final de la Copa Chile: “Sentido de amateurismo”

El entrenador de Deportes Limache sabe que ahora hay que cambiar el chip tras anotarse en la final de la Copa Chile. Tiene clarísimo que, en caso de quedarse con el torneo, deben quedarse en primera división para obtener el boleto a la Copa Libertadores.

“Para jugar un torneo internacional hay que jugar la final y mantener la categoría. Se lo dedico a todos quienes han sido parte de este proceso. El club está donde está por el sentido de amateurismo que tiene”, manifestó Víctor Rivero, quien en su carrera dirigió a Unión La Calera, Everton y Unión San Felipe, entre tantos otros.

Daniel Castro fue figura en la revancha ante los granates. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Agregó que “el equipo juega por amor a la camiseta. Eso nos tiene en esta posibilidad”. El 18 de octubre será el siguiente juego de los limachinos en la Liga de Primera: serán locales ante Cobresal desde las 17:30 horas para evadir el fantasma del descenso directo.

Revisa el compacto de la revancha entre Limache y La Serena

