Copa Chile

“Le pido a Dios salvar…”: Popín Castro y la emoción tras hacer historia con Limache en Copa Chile

El emblema de los cerveceros hizo una pausa en la euforia e hizo un llamado a sus compañeros por el soñado año 2025.

Por Nelson Martinez

Popín Castro celebra uno de sus tantos ante La Serena.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTPopín Castro celebra uno de sus tantos ante La Serena.

Deportes Limache vive un sueño este 2025. Debutando en el fútbol grande, ahora se anotó un triunfazo tras golear a Deportes La Serena e instalarse en la final de Copa Chile. Ahí lo espera Huachipato.

Y la gran figura de este año, así como también en los ascensos en Primera B y Segunda División, es Daniel “Popín” Castro. El delantero emblema del equipo habló tras el pitazo final e hizo emotiva reflexión.

“Feliz por el triunfo, se trabajó en la semana que tuvimos de relajo, vacaciones. Feliz por el grupo, por nosotros y la gente que apoyó”, dijo en éxtasis el querido delantero cervecero.

“Popín” clama por la salvación de Limache

Daniel Castro fue consultado sobre el dispar momento que vive Deportes Limache. Tras el triunfo de Unión Española, el actual finalista de Copa Chile quedó en posición de descenso directo a Primera B.

Daniel Castro celebra su gol en Limache /Photosport

Daniel Castro celebra su gol en Limache /Photosport


“Estamos haciendo historia, sabemos que en el torneo (Liga de Primera) estamos al debe. Dios quiera nos acompañe y la idea es salvar la categoría”, dijo con total emoción en cancha.

Por eso, el crack limachino hizo un alto en la euforia del triunfo ante La Serena y sobre su gran momento dijo que “lo conversaba en la banca, mira lo lindo del futbol, a veces es ingrato y a veces te da alegrías”.

“Ahora a dar vuelta la pagina rápidamente y pensar en Cobresal (Liga de Primera). Dios quiera nos acompañe, este triunfo es para los hinchas, mi familia y los amigos”, cerró.

