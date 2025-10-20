Con la necesidad urgente de sumar un triunfo para seguir en carrera por copas internacionales, Colo Colo jugará el próximo lunes 27 de octubre ante Deportes Limache en el cierre de la jornada 25 en Liga de Primera, que se jugará en un particular escenario.

Como consecuencia del concierto que realizará este martes 21 la banda estadounidense Imagine Dragons en el Estadio Monumental, y la posterior restauración del césped, el Cacique debe salir de su casa en Macul para llegar al Estadio Nacional.

Será la primera vez en casi dos décadas que Colo Colo juegue como local en el Coliseo de Ñuñoa, desde que ganaron el inolvidable Torneo de Apertura 2006. Por lo mismo, en los albos quieren que el reencuentro sea un fiesta y así lo hicieron saber a las autoridades.

El aforo pedido por Colo Colo en su vuelta al Estadio Nacional

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, desde la dirigencia de Blanco y Negro solicitaron a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana autorización para recibir en el duelo con Limache un total de 31 mil espectadores.

La razón por la cual Colo Colo pidió este aforo, agrega el reportero radial, es para “no ocupar la galería sur” del Estadio Nacional, un recinto al que vuelven tras la Supercopa 2024, donde sus hinchas provocaron destrozos durante el lance con Huachipato.

Precisamente ese hecho pone en duda que la autoridad dé el visto bueno a este duelo en Ñuñoa, aunque desde la concesionaria apuntan a tomar las medidas de seguridad necesarias para que no se repita esa escena dentro de una semana.

¿Cuándo se juega este encuentro?

Por el cierre de la fecha 25 en Liga de Primera, Colo Colo hará de local en el Estadio Nacional ante Deportes Limache, el próximo lunes 27 de octubre desde las 20:00 horas.