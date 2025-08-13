Es tendencia:
Copa Libertadores

Gonzalo Tapia presencia inédito momento en Copa Libertadores: rival llora por papelón

Hay veces que la frustración por lo hecho en cancha llega a niveles profundos. Más cuando tu equipo no gana por tu responsabilidad.

Por Jose Arias

Edwin Cardona sufrió una dura noche en Medellín.
Edwin Cardona sufrió una dura noche en Medellín.

Era una oportunidad que no podía dejar pasar. Gonzalo Tapia no había tenido mucho ruedo en River Plate y su llegada a Sao Paulo podía ser la oportunidad de tomar más minutos.

El ex Universidad Católica consiguió dar el salto de un equipo gigante a otro, sin minutos acumulados. Pero, ya en los primeros encuentros marcaba un gol en Brasil y las expectativas volvían a asomar la cabeza.

Sin embargo, en Copa Libertadores, Gonzalo Tapia no fue considerado. Hablamos del duelo entre Sao Paulo y Atlético Nacional, jugado en Medellín, donde el cuadro del chileno no pudo destrabar el partido y terminó empatando sin goles.

Inédito momento en el Atanasio Girardot

Pero, no fue la ausencia del chileno lo que más llamó la atención en el duelo entre Atlético Nacional y Sao Paulo. En el desarrollo del partido sucedió algo que pocas veces sucede.

Gonzalo Tapia no jugó ante Atlético Nacional | Getty Images

Gonzalo Tapia no jugó ante Atlético Nacional | Getty Images

Primero, en el minuto 13 del encuentro, Edwin Cardona tuvo la posibilidad de poner arriba a los cafeteros a través de un tiro penal. El colombiano se preparó, disparó y… ¡La tiró ancha!

Pero, el mundo del fútbol da revanchas. Esto sucedió en el minuto 68, cuando el propio Edwin Cardona tuvo, nuevamente, la chance desde los doce pasos. Se alistó, tomó vuelo, le pegó y… ¡El portero la desvió!

Dos penales errados en un partido para el jugador cafetero provocaron su tristeza. Tanto así, que al ser reemplazado, en el minuto 86, se le pudo ver llorando en la banca del Verdolaga. Lastimosamente, qué hay pues.

¿Cuándo vuelve a jugar Atlético Nacional con Sao Paulo?

Será el próximo martes, 19 de agosto, cuando Sao Paulo y Atlético Nacional se vuelvan a ver las caras, esta vez en el Morumbi. En el duelo de los penales, empataron sin goles.

