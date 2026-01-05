El tenis chileno arrancó el 2026 con el pie derecho gracias a Alejandro Tabilo (81° del ranking ATP). Con esfuerzo y jerarquía logró una valiosa remontada ante el chino Yi Zhou (248°) y se instaló en el cuadro principal del ATP 250 de Hong Kong, confirmando así un sólido inicio de temporada.

El zurdo nacional tuvo un estreno complicado frente al tenista asiático, quien aprovechó su localía para quedarse con el primer set 6-4. Tabilo cometió algunos errores no forzados, lo que le costó ceder el parcial inicial en un duelo parejo.

Lejos de bajar los brazos, el chileno reaccionó. Comenzó a imponer su juego y jerarquía desde el fondo de la cancha. Posteriormente, el chileno logró quedarse con el segundo set 6-4 y después ganó el tercer set 6-3.

Tabilo logra grandiosa remontada en ATP 250 de Hong Kong

Tabilo se prepara para la primera ronda

Alejandro Tabilo con este triunfo, garantizó pasar a la siguiente fase del torneo y ya conoce a su primer rival: el estadounidense Michael Mmoh (285°), quien le ganó en la qualy al otro chileno que participó, Cristian Garín (78°).

El enfrentamiento entre Alejandro Tabilo y Mmoh será este martes en la primera ronda del cuadro principal.

Este enfrentamiento marcará un desafío importante para el zurdo, que buscará tener ritmo competitivo después de un comienzo de año intenso y con buenos resultados en Asia.

El nivel mostrado en Hong Kong no solo sirve de arranque positivo para la temporada, sino que también potencia las expectativas de cara a compromisos de altas exigencias.

Esto porque falta cerca de un mes para que inicie la Copa Davis, en la que Chile enfrentará a Serbia. Los tenistas chilenos necesitarán a uno de sus principales competidores encendidos y con confianza para ganarle a una de las potencias en el tenis.

