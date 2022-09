Un registro del curioso calentamiento de Edwin Cardona en la previa de Platense vs Racing enfureció a los hinchas de la Academia. El jugador regresaba a ser opción para Fernando Gago luego de ser apartado por tener unos kilos de más, pero no se le vio con mucha motivación en los minutos antes del partido.

Racing vivió una caliente fecha en la Liga Profesional de Argentina. La Academia de Fernando Gago se quedó con un triunfo ante Platense en un partido con tres expulsados: Carlo Lattanzio en el local y los chilenos Eugenio Mena y Gabriel Arias en la visita.

El portero nacional estuvo en el ojo del huracán luego de protagonizar un cruce y dedicarle gestos obscenos a la hinchada de Plantense. Además de la tarjeta roja, el seleccionado nacional incluso fue acusado por la justicia de "incitar a la violencia".

"Es muy difícil creer en esta sociedad, que se tomen el trabajo de buscar los nombres de los familiares de un jugador y te insulten casi 100 minutos. Se pasan los límites, no me lo banqué, exploté contra esas cuatro personas. No es nada contra la gente de Platense, les pido disculpas", explicó el golero.

Pero Arias no fue el único polémico de la noche. Antes de que comenzara el partido, otro jugador de Racing estuvo en la mira: el colombiano Edwin Cardona, quien, a diferencia de Arias, no se ganó la simpatía de su propia hinchada.

Un registro del calentamiento previo al encuentro muestra a Cardona haciendo un trabajo mucho más reducido que el de sus compañeros. Mientras que el resto del plantel se movía con intensidad, el colombiano mostró muy pocas ganas de entrenar.

El video se difundió rápidamente por redes sociales, aumentando la furia de la hinchada de la Academia. Sobre todo por el antecedente de Cardona, quien regresaba a ser opción en Racing luego de ser apartado por Gago debido a que estaba con unos kilos por encima del peso deseado.