La exnovia de Fernando Gago, Mica Vázquez, habló de la relación que mantuvo con el exfutbolista y ahora entrenador de Racing. Pese a todo, la actriz aseguró que no guarda rencor.

Exnovia de Fernando Gago lo expone: "Me cagó con media Argentina y con media Europa"

Mientras comanda una gran temporada en la banca de Racing de Gabriel Arias y Eugenio Mena, Fernando Gago también hace noticia por otras cosas. Y esta semana fue por un tema bien alejado del fútbol: su ex relación con la actriz argentina Mica Vázquez.

En conversación con el programa argentino Podemos Hablar, Vázquez habló sobre el noviazgo que tuvo con el formado en Boca Juniors, con quien se fue a vivir a España luego de su fichaje al Real Madrid a finales del 2006.

"Es difícil estar con un futbolista. Por suerte en ese momento no había Instagram, sino lo que hubiera sido. Porque sí, dobles relaciones, infidelidades. Yo estaba completamente enamorada de él", partió diciendo la actriz.

Y consultada sobre por qué se separó, no dejó nada a la interpretación: "¡Porque me cagó con media Argentina y con media Europa!". Aunque no dejó ver una enemistad con el exfutbolista. "Lo importante de esto es que nunca le guardé rencor", aseguró.

"Siempre intenté justificarlo, y entender la cabeza de un chico de 20 años que de vivir en un barrio tranqui, humilde incluso, pasa a que te grite '¡Gago!' toda una cancha, ir a una discoteca y que te traigan a todas las minas que quieres, tener dinero para lo que quieras", complementó.

"Yo fui fiel hasta un momento que medio estuvimos un tiempo, no estábamos separados, y yo dije 'me tengo que vengar'. Fue más venganza que otra cosa y creo que me chapé a un pibe, nada más. Bueno, tal vez algo más", cerró.