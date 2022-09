Gabriel Arias fue expulsado por realizarle gestos obscenos a la hinchada de Platense, lo que trajo mucha controversia en Argentina. Al arquero y capitán de Racing se le salió la cadena y, aunque admitió su responsabilidad, explicó por qué tuvo esa reacción.

"Es muy difícil creer en esta sociedad, que se tomen el trabajo de buscar los nombres de los familiares de un jugador y te insulten casi 100 minutos", comentó Arias, quien incluso debió declarar en una comisaría por el incidente pues se puso una denuncia por incitación a la violencia.

Agregó el ex La Calera que "se pasan los límites, no me lo banqué, exploté contra esas cuatro personas. No es nada contra la gente de Platense, les pido disculpas. Es para esas personas que insultaron constantemente a mi familia".

También comentó que "pido disculpa a la gente de Platense, a todos mis compañeros, creo que no fue una actitud correcta. Me hago cargo".

Explicó eso sí que "todos los que estaban ahí, que me insultaron, que la agarraron conmigo y los jugadores, no saben lo que me tocó pasar. Llegó un momento en que no lo aguanté, fueron muy hirientes, buscan mucho lastimar".

Arias se sumará en las próximas horas a la selección chilena en Europa, donde seguramente abordará el asunto con Eduardo Berizzo. Ahí debe pelear un puesto con Brayan Cortés y Cristóbal Campos, luego de que el Toto olvidara a Claudio Bravo, al menos, en esta nómina.

Chile jugará el viernes contra Marruecos en Barcelona, España, mientras que el próximo martes 27 enfrentará a Qatar en Viena, Austria.