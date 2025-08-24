La tarjeta amarilla que recibió Emiliano Amor en el partido que Colo Colo igualó ante Palestino de inmediato lo dejó marginado del Superclásico. El defensor argentino-sirio llegó a la quinta amonestación. Por ende, deberá purgar una fecha precisamente en el choque ante Universidad de Chile.

Durante los últimos minutos del empate contra el Tino, la dupla técnica de Hugo González y Luis Pérez ya sabía que no podrían contar con Amor para recibir al Romántico Viajero en el estadio Monumental. Aunque también estaban conscientes de un regreso.

Eso porque el zurdo defensor Sebastián Vegas cumplió una jornada de suspensión y quedó nuevamente a disposición del staff técnico de emergencia tras la salida de Jorge Almirón. Por ende, el marcador central que está a préstamo desde el Monterrey debería recuperar su lugar.

Emiliano Amor tuvo otro partido flojo en el Cacique y no podrá estar ante Universidad de Chile. (Felipe Zanca/Photosport).

Pero el dilema está en quién será el acompañante de Vegas: Jonathan Villagra fue quien acompañó a Amor en la visita a los árabes. El “2” se mostró muy sólido en el duelo disputado en el estadio Municipal de La Cisterna. Fue una pieza clave para mantener el cero en la portería que custodió Fernando de Paul.

Jonathan Villagra ha jugado 10 partidos en la Liga de Primera, donde suma 492 minutos. (Andres Pina/Photosport).

Emiliano Amor provoca una encerrona por la defensa de Colo Colo en el Superclásico

Otro zaguero central que podría suplir a Emiliano Amor en la retaguardia de Colo Colo para recibir a la U de Chile en el Superclásico es un uruguayo que está con problemas físicos en medio de serios cuestionamientos por su nivel y de una oportunidad de transferencia fallida.

Emiliano Amor frente a Nicolás Guerra: el “15” no podrá jugar ante la U. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por cierto, las referencias son para Alan Saldivia, quien estuvo en la tribuna del estadio Municipal de La Cisterna. Aquejado por una pubalgia, el charrúa ni siquiera entró a la citación del duelo. Pero según cómo evolucione, el “4” podría tener una nueva chance en la zaga.

Alan Saldivia jugó de titular en la estrepitosa goleada sufrida por los albos ante Católica. (Pepe Alvujar/Photosport).

Podría haber más candidatos en esta suerte de acertijo que debe resolver la dupla González-Pérez: el juvenil zurdo Nicolás Suárez es otro de los que asoma con aptitudes para ocupar aquel lugar. Lo propio con otro de perfil izquierdo: Daniel Gutiérrez, quien con Almirón fue más considerado como lateral. El tiempo dirá qué resuelve el staff de los albos…

