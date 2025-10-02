Ricardo Gareca, el ex entrenador de la selección chilena, ya está lejos de La Roja (¡por suerte!), pero el deté argentino se las arregla para seguir generando polémicas y abrir heridas de su fracaso absoluto en la banca del Equipo de Todos.

Es que en esta especie de campaña para lavar su imagen, en la que se ha paseado constantemente por medio en el extranjero, dio a entender que su fracaso se debió en parte por el clima hostil que recibió de los chilenos.

“Estuve un año y medio en Chile, ni salía del departamento. No conocí nada, no salía. Eso no lo digieres, pasan los días y la cabeza te quema, la gente muchas veces se la agarra”, dijo Gareca.

De Tezanos y Gareca: flojo y mentiroso

En Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos dejó pasar la declaración del versero adiestrador: “¿cuándo? Si vivió en Argentina todo el tiempo. Y qué le iban a decir a Gareca afuera del departamento, por favor. ¡Qué mentiroso más grande! En serio te lo digo. Yo sé dónde iba a comer…“, dijo furioso el amigo del balong.

De Tezanos le da con todo a Gareca por hacerse otra vez la víctima.

De Tezanos agregó que “hay un mall en Vitacura, que tiene un segundo y tercer piso… quién lo iba a reconocer ahí, quién le va a decir algo. Yo le he preguntado a Gonzalo Fierro, a ustedes (Mauricio Pinilla y Patricio Yáñez), ustedes son muy conocidos y representan a equipos que tienen una contra. ¿Han pasado un mal rato? No“.

“El chileno en general es respetuoso, y en los lugares donde se podía mover Gareca no sabían ni quién era. ¿A quién está tratando de engrupir este señor?“, complementó Manoel.

De Tezanos sentenció que Gareca “no trabajó, hizo una campaña penosa. Van a tener que pasar otros 65 partidos para que Bolivia vuelva a ganar de visita, ese es un récord de él, y Nico Córdova en dos partidos, con todas sus limitaciones, mostró una mejor cara que Gareca, que no mostró nada”.