La selección chilena inició su nuevo ciclo con un resultado doloroso. La noche de este jueves la Roja cayó por 3 a 0 ante Brasil en la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, en un duelo que sirvió como el arranque del esperado recambio.

Nicolás Córdova apostó por nombres jóvenes que dieron la pelea, pero que no pudieron con el peso de la historia y, por qué no, con otro robo. Y es que en pleno partido, la Canarinha mereció quedar con uno menos luego de un planchazo que dejó furioso a Gary Medel.

Casemiro le dio un pisotón horrible a Felipe Loyola, que a vista de todos y en base al reglamento merecía una expulsión. No obstante, ni el VAR ni el árbitro se atrevieron a sancionar como correspondía, lo que desató la ira del Pitbull.

Gary Medel estalla contra la Conmebol por otra roja no cobrada a Chile

La polémica falta de Camisero contra Felipe Loyola dejó furioso a todo Chile ante la decisión del árbitro. El venezolano Alexis Herrera y el VAR se hicieron los locos con el pisotón del volante, el que merecía una expulsión o, por lo menos, ser revisado.

Gary Medel le reclamó a la Conmebol luego de que Chile fuera perjudicado otra vez. Foto: Instagram.

La situación generó tanta rabia que ni Gary Medel se quiso marginar de los reclamos. El Pitbull, que lo estaba viendo como un hincha más tras anunciar su retiro del Equipo de Todos, explotó en redes sociales lanzándose contra la Conmebol.

Publicidad

Publicidad

Fue a través de su cuenta de Instagram que el ex capitán de Chile publicó un video con el momento. A él le añadió una categórica frase: “Roja poh, hue…”, además de etiquetar al ente rector del fútbol sudamericano.

ver también “Sensacional”: Claudio Bravo le pasa la antorcha a Vigouroux tras debut oficial en la selección chilena

Más allá de los reclamos y de que no fue el principal factor, la Roja sufrió mucho con cobros que no le fueron favorables. Recordar las terribles faltas de Rodrigo De Paul en el partido ante Argentina, donde tampoco hubo una expulsión.

Quedará esperar para ver si es que en la última fecha ante Uruguay esto no se vuelve a repetir. Sin opciones de ir al Mundial, lo único que queda en juego es el honor y sería una pena empañarlo por culpa de los árbitros.

Publicidad

Publicidad

Chile no tiene tiempo para lamentarse y debe poner la mira de inmediato en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja busca renacer de la mano de una generación joven y que apuesta a ser el esperado recambio después de años de fracasos.

Tweet placeholder

¿Cuándo juega Chile?

Gary Medel será un hincha más alentando a Chile en su último partido en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja recibe a Uruguay este martes 9 de septiembre desde las 20:30 horas.

Publicidad

Publicidad

ver también La fórmula de Nicolás Córdova para tomar las riendas del camarín del nuevo Chile

Así está Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas