Después del terrible proceso de Ricardo Gareca, la selección chilena se quedó sin opciones de ir al Mundial. Con este escenario por delante, la Roja da paso a una renovación completa, que parte desde el plantel hasta la banca.

Nicolás Córdova es quien tomó el fierro caliente del Equipo de Todos de forma interina y de inmediato hace notar su mano. El DT jubiló a la Generación Dorada y apuesta por nombres más jóvenes, a los que trata de darles su mensaje de todas las formas posibles.

Sabiendo que los tiempos han cambiado y que los jugadores ya no son los de antes, el técnico se adapta. Así por lo menos lo revelaron en la previa del choque de esta noche ante Brasil, donde contaron la fórmula con la que trata de tomar las riendas del camarín.

Nicolás Córdova y el particular formato para dar órdenes al camarín de Chile

Con un plantel totalmente renovado, Nicolás Córdova intenta iniciar el esperado recambio de Chile. La Roja ya no tiene a la Generación Dorada y el camarín busca nuevos líderes, pero también una fórmula de trabajo para avanzar de aquí en adelante.

Es por ello que el técnico interino ha tomado algunas decisiones muy importantes. Aunque la más llamativa es la forma en la que les está dando el detalle de los trabajos que realizan en la cancha, a través de un grupo de WhatsApp.

Según reveló el diario La Tercera, Nicolás Córdova se adapta a los tiempos y les facilita la tarea a sus pupilos para entender la táctica. “Allí les envía, previo al inicio de las prácticas, videos con los aspectos tácticos que deben cumplir los jugadores que integran la Roja adulta y la Sub 20 al momento de los entrenamientos y partidos“, explicaron.

“Dicha determinación se sustenta en los deseos que tiene para imprimir un sello de funcionamiento que los seleccionados puedan adoptar al instante. También apunta a que los futbolistas sepan lo que tienen que hacer y no se pierda tiempo en la explicación de los ejercicios que se realiza a diario“, añadieron.

Eso no ha sido lo único, ya que el citado medio también detalla que el DT ha instaurado dos medidas extras para marcar una diferencia del anterior proceso. El primero tiene que ver con la condición física, a los que está evaluando constantemente de forma individual y con pautas de trabajo para aplicar.

A eso se le suma lo táctico, donde el técnico ha planteado utilizar “cuadrantes que se reparten entre 28 metros de la cancha, con la idea de presionar y recuperar el balón rápidamente“, señala La Tercera. Esto, considerando que la profundidad según mediciones con la que se juega en Europa es esa y no la Sudamericana, donde alcanza los 32 metros.

De esta forma, Nicolás Córdova intenta tomar el control del renovado camarín de Chile. El DT sabe que no sólo se juega seis puntos de consuelo, sino que su opción de seguir al mando para el próximo proceso como lo hizo Lionel Scaloni en Argentina.

¿Cuándo juega Chile?

Nicolás Córdova y Chile salen a jugar la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas como visitante. La Roja se mueve a enfrentar a Brasil este jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas.

Así está Chile en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas