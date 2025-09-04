ver también Sin regalones: los números de los titulares de Chile ante Brasil en las eliminatorias

La selección chilena afina los últimos detalles para lo que será la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visita a Brasil con una formación renovada y que, pese a parecer lista, todavía puede sumar algunas sorpresas.

De la mano de Nicolás Córdova, el Equipo de Todos ha dado el paso que todos esperaban para el recambio. Con un plantel lleno de jugadores jóvenes, el DT quiere darle una mano al país para así encontrar fórmulas de cara al futuro.

Y si bien en las últimas horas se ha hablado de una oncena prácticamente confirmada, en la previa dieron un aviso que sacude los planes. El técnico podría dar una tremenda sorpresa con una dupla que, hasta ahora, no aparecía entre los estelares.

Los dos jugadores que pueden meterse a última hora en la formación de Chile

La formación que preparó Chile para visitar a Brasil puede sufrir algunos cambios. En la antesala del encuentro, revelaron que Nicolás Córdova tiene dos dudas para saltar a la cancha del Maracaná a buscar los tres puntos.

Fue el periodista Christopher Brandt quien en Sportscenter de ESPN destapó las novedades que puede haber. “Iván Román también trabajó con el equipo titular por Daniel González“, comenzó señalando.

Pero el zaguero del Atlético Mineiro no es el único que puede meterse a última hora en la formación de Chile. “Coloco el asterisco con Felipe Loyola, que está a disposición, entrenó con normalidad más allá de la dolencia. Lo probó por Vicente Pizarro. Será una conversación con Nicolás Córdova para ver cómo se siente“.

Eso sí, en el caso del volante de Independiente las cosas son para considerar al estar con lo justo recuperad de sus problemas físicos. “Hay que ver lo que decida el propio entrenador, sabiendo que hay otro partido el martes“.

Finalmente, descartó que en ataque las cosas cambien. “Para arriba no se moverá mucho. Ben Brereton entrenó siempre como centrodelantero pero entrando en la segunda parte, el principal siempre fue Alexander Aravena. Tiene que ver con la movilidad y el conocimiento que tiene del fútbol brasileño“.

Quedará esperar hasta la charla técnica, la que está programada para las 17:00 horas, para conocer a los once elegidos por el DT. Así, nuestro país tendrá la claridad de quiénes comenzarán este nuevo proceso de recambio.

Chile está ajustando los últimos detalles para lo que será la visita a Brasil esta noche. La Roja puede tener novedades en su formación ante la Canarinha, con la idea de dar la gran sorpresa y así tomar confianza de cara al futuro.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile con Brasil?

Chile espera para conocer su formación para enfrentar a Brasil como visitante. La Roja y la Canarinha chocan este jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

¿Cómo está Chile en la tabla de posiciones?

