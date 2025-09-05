La fea caída por 3-0 de la selección chilena ante Brasil en el Estadio Maracaná sigue siendo procesada por los hinchas. Lamentablemente el equipo de todos no pudo evitar ser superado en todas las líneas, sumando una nueva derrota en este terrible proceso eliminatorio.

Pese al recambio que está liderando Nicolás Córdova en este final del camino, lo cierto es que son pocos los puntos rescatables en la visita a suelo brasileño.

Así lo siente Juan Cristóbal Guarello, quien en su evaluación personal en La Hora de King Kong casi no dejó títere con cabeza al momento de poner las notas. Muchos reprobados, pero uno en especial al que sin tapujos apuntó de jugar en el Maracaná.

El peor jugador de Guarello en el Brasil 3-0 Chile

Con el que más duro fue el periodista fue con Alexander Aravena, asegurando en cortas palabras que “ante Brasil simplemente no jugó, hoy no jugó, un 2,0”. Con una nota un poco más alta evaluó a Vicente Pizarro, aunque también criticando su actuar al decir que “no tiene velocidad. Lo siento. Yo sé que tiene mucha prensa a favor, mucha gente a favor. Yo sé que hay mucha gente colgada ahí, pero jugó un partido horrible. Tiene un 2,7”.

Subiendo un poco más Guarello ubicó a Paulo Díaz con Guillermo Maripán: “Díaz lo siento. Lento, se lo llevaban en velocidad en el mano a mano, a Chile le cabecearon siete veces en el área. Maripán con problemas por el lado izquierdo. Un 3,5 a los dos”.

Alexander Aravena fue el peor evaluado por Guarello en la derrota por 3-0 de la selección chilena ante Brasil. | Foto: Getty Images.

No todos se fueron reprobados, ya que el comunicador valoró el partido de Iván Román al decir que “fue el más rápido de la defensa. Le vamos a poner un cuatrito”. También destacó a en el arco a Lawrence Vigouroux, asegurando que “estuvo bien bajo los palos, me parece que le falta seguridad en la salida. Le voy a poner un 5,0, porque sacó un buen cabezazo al minuto de juego”.

Otro que tuvo nota azul fue Ben Brereton, destacando que “fue el único que aguanta la pelota y no se cae y provoca faltas al rival. Tendrá ripios técnicos, tendrá cosas, pero es el único que te aguanta la pelota, le vamos a poner un 4,2”.

Volviendo a los rojos, Guarello reprobó el cometido de Gabriel Suazo: “Se lo llevaron en velocidad siempre, lo desbordaron, le ganaron la espalda, un 3,5”.

Para cerrar, al igual que con Brereton, el comentarista aprobó lo hecho por Lucas Cepeda. “Corrió, la aguantó, ya, 4,1 regalado”, concluyó.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena?

El próximo partido del equipo de todos será ante Uruguay este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. Este encuentro será válido por la fecha 18 de las Eliminatorias.