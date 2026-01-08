Es tendencia:
Mercado de pases

Esto es lo que falta para que Juan Martín Lucero sea refuerzo de U. de Chile: “La nueva fórmula…”

¿Qué pasa con la llegada de Juan Martín Lucero a U. de Chile? El periodista Marcelo Díaz entregó toda la información.

Por Javiera García L.

¿Qué pasa con la llegada de Lucero a U. de Chile?
© Photosport¿Qué pasa con la llegada de Lucero a U. de Chile?

Juan Martín Lucero es uno de los nombres que llegaría a U. de Chile en el mercado de fichajes. Desde hace varios días se habla de un acuerdo con el jugador de Fortaleza, aunque todavía no se confirma nada.

Con el pasar de los días, los hinchas azules se preguntan si la operación se concretará. Al mismo tiempo, la dirigencia del Romántico Viajero negocia con Octavio Rivero para armar una delantera letal con el Gato.

¿Y entonces? En TNT Sports, Marcelo Díaz actualizó la información sobre la situación de Juan Martín Lucero. Desde la U siguen esperando que el centrodelantero con pasado en Colo Colo quede libre.

“Cada vez más cerca el Gato Lucero. ¿Cuál es la nueva fórmula? Ya no pasa por un préstamo; aquí está el representante hablando con Fortaleza para salir libre y ahí llegar a U. de Chile“, explicó el reportero.

Juan Martín Lucero sigue negociando el término de su contrato con Fortaleza | Photosport

Lo que falta para que Juan Martín Lucero sea refuerzo de U. de Chile

Para la U es mucho mejor, porque le puede ofrecer un contrato por más de una temporada, no está la opción de compra donde llega diciembre y se preguntan si ‘lo compramos o no'”, complementó Marcelo Díaz.

En eso están, en esos detalles entre el representante y Fortaleza. Por lo menos no ha estado entrenando. Me fijo todos los días en los entrenamientos de Fortaleza y no ha aparecido”, concluyó.

