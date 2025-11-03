“Conducta violenta”: Los tres jugadores de Deportes Copiapó que arriesgan penas del infierno por batalla campal en Primera B

Universidad de Concepción se transformó en el nuevo campeón de la Primera B. El elenco dirigido por Cristián “Nona” Muñoz logró el ascenso directo tras superar por 3-0 a Deportes Copiapó. Sin embargo, el triunfo quedó opacado por la batalla campal que se registró en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

El tercer tanto de Ignacio Herrera colmaron la paciencia de los hinchas locales que reclamaron con todo contra su equipo. Pero la situación se escapó de las manos y hasta involucró a los jugadores del “León de Atacama” que agredieron a sus propios colegas de actividad.

Lo que fue captado por el juez Juan Lara que no escatimó en detalles y publicó un extenso informe arbitral con lo ocurrido. Lo que podría complicar especialmente a Copiapó que ahora debe disputar la Liguilla por el segundo ascenso a la Liga de Primera.

¿Qué dice el informe sobre las agresiones de Copiapó?

El árbitro nacional Juan Lara detalló en su informe lo ocurrido en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Según el pito central todo comenzó con la celebración de Cristián Muñoz tras el 3-0 en el minuto 88.

La “Nona” fue a celebrar el gol y apuntó a un hincha local en la tribuna. Lo que desató una verdadera batalla campal. “El jugador Jairo Coronel golpea en el rostro al paramédico Ernesto Llorca y al preparador de arqueros, Sebastián Cabrera”, detalla su informe.

Jairo Coronel es uno de los involucrados en el informe que entregó Juan Lara

Pero además contabilizó los golpes de Agustín Ortíz contra Mateo Levato y el portero Julio Fierro contra el cuerpo técnico del “Campanil”.

Incluso se hace mención a jugadores como Richard Leyton y John Santander que no debían estar en la cancha y que fueron parte del altercado. Para peor se informa el ingreso de un hincha de Copiapó y que agredió a jugadores de la U de Concepción. Lo que podría aumentar las sanciones para el cuadro del norte y hasta obligar a que la Liguilla no puedan recibir público local ni tener hinchas de visitante.

El informe arbitral de Juan Lara

Cabe consignar que en el informe, Juan Lara también contempla que el jugador Mateo Levato propinó golpes a sus adversarios de Copiapó, por lo que también arriesga sanción. Al igual que la “Nona” Muñoz por provocar a sus rivales y al kinesiólogo Ricardo Sáez por su participación en los altercados.