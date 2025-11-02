Es tendencia:
Jugador de Copiapó fue detenido tras agredir a miembro del cuerpo técnico de UdeConce en definición por el ascenso

Jairo Coronel, jugador de Copiapó, terminó detenido tras el partido que le dio el ascenso al Campanil en polémica definición en la última fecha.

Por Diego Jeria

Jugador de Copiapó fue detenido por golpear a miembro del cuerpo técnico de UdeConce.
© JUAN CARLOS MOREAU/PHOTOSPORTJugador de Copiapó fue detenido por golpear a miembro del cuerpo técnico de UdeConce.

La Liga de Ascenso se definió en una final de infarto, coronando como campeón a Universidad de Concepción, quien de paso regresa a Primera División con goleada por 0-3 contra Deportes Copiapó. Los equipos llegaban a la última fecha de la Primera B igualados en puntos.

Y fue escándalo: tras el tercer gol del Campanil, el festejo del entrenador Cristián Muñoz, La Nona, desató la furia de Copiapó y se armó una gresca de proporciones.

De hecho, el jugador de Copiapó, Jairo Coronel le propinó un puñetazo en el rostro a Ernesto Llorca, miembro del cuerpo técnico de Universidad de Concepción.

Combo y detenido por agresión

Tal como informó el periodista Carlos Campos de Sabes Deportes, Coronel fue detenido por Carabineros por la Ley de Violencia en los Estadios, mientras Llorca debió constatar lesiones y recibir curaciones tras resultar con heridas que le generaron cortes en la boca y sangrado de nariz.

Ernesto Llorca debió constatar lesiones tras ser agredido por Coronel.

Asimismo, hay que considerar que en medio de los incidentes un hincha de Copiapó ingresó a la cancha, intentando agredir al volante de UdeConce, Jeison Fuentealba, y otros jugadores del Campanil.

“Jairo Coronel, futbolista de Copiapó, fue detenido tras agredir con golpe de puño a Ernesto Llorca en los incidentes del final del partido ante Universidad de Concepción”, informó Carlos Campos en X.

Sentenció que “el histórico integrante del cuerpo médico del Campanil quedó complicado y debió ir a constatar lesiones”.

